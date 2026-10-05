Domani sera, martedì 6 ottobre, torna su Canale 5 lo show che da tre decenni accompagna il pubblico italiano, con quattro appuntamenti in prima serata: la festa per i trent’anni di Zelig si prepara a vivere un nuovo capitolo, questa volta con una conduzione inedita.

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Zelig 30, quando inizia e come cambia la conduzione

L’appuntamento è fissato per le 21:20 su Canale 5, con la prima delle quattro puntate che compongono questo nuovo ciclo celebrativo. Si tratta di un ritorno atteso, che segue gli appuntamenti trasmessi nella prima parte dell’anno e prosegue il percorso avviato per festeggiare i trent’anni dello show comico più longevo della televisione italiana.

La novità principale sta dietro il banco della conduzione. Dopo l’addio di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, storica coppia alla guida del programma, Mediaset ha dovuto riempire una casella tutt’altro che semplice e ha scelto di farlo con un trio inedito, formato da Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz. Per la Hunziker si tratta di un ritorno alla conduzione di un grande show di prima serata, ruolo che ha ricoperto più volte nel corso della sua carriera, mentre per il duo milanese è un debutto alla guida di un programma.

Il legame tra Ale e Franz e Zelig è tutt’altro che recente: Alessandro Besentini e Francesco Villa fanno parte della squadra dei comici dello show sin dal 2000, e proprio dagli sketch della panchina hanno costruito buona parte della loro popolarità presso il grande pubblico. Conoscono il meccanismo, il ritmo e le reazioni della platea come pochi altri, il che li rende una scelta coerente con lo spirito della trasmissione, che continua a puntare sulle esibizioni dal vivo.

Chi sale sul palco e la novità del Best Minute

Il cast confermato da Mediaset mescola nomi storici e nuove generazioni della comicità italiana. Troviamo Raul Cremona, Nuzzo e Di Biase, Antonio Ornano, Annamaria Barbera, Enrico Bertolino, Luca Ravenna, Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli, Leonardo Manera, Vincenzo Comunale, Dario Vergassola, Senso d’Oppio, Dado e Francesco Migliazza. La composizione può variare da una puntata all’altra, con ospiti diversi in ciascuna serata; la formula resta quella riconoscibile di sempre, fatta di sketch brevi, monologhi, personaggi ricorrenti e ritorni di comici già legati alla storia dello show.

Accanto agli artisti sul palco arriva una novità pensata per celebrare l’anniversario, chiamata Best Minute: un programma nel programma, costruito come una gara tra i momenti più esilaranti della storia di Zelig. A valutarli è una giuria composta da tre nomi della comicità italiana, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ciascun giurato avrà anche il compito di proporre, in ogni puntata, quello che considera il minuto più divertente, attingendo a un patrimonio di circa 25.000 minuti di comicità accumulati in trent’anni di trasmissione. Al termine di ogni appuntamento i tre convergeranno sul Best Minute vincitore.

Resta un modo per ripercorrere la storia dello show senza rinunciare alla comicità dal vivo, tenendo insieme i volti che hanno segnato le stagioni passate e i comici entrati nel cast più di recente. La sfida, per Hunziker e per Ale e Franz, è raccogliere un’eredità importante e accompagnarla con un tono nuovo, in una prima serata che da trent’anni il pubblico italiano conosce bene.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI