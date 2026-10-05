Un Posto al Sole torna dal 12 al 16 ottobre con nuovi episodi in prima visione assoluta, tutti i giorni alle 20:50 su Rai 3. Tra amori messi alla prova, ritorni attesi e temi sociali di attualità, le vite degli abitanti di Palazzo Palladini si intrecciano ancora una volta tra scelte difficili, verità taciute e complicità che non passano inosservate.

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Diego e Lorenza, un confronto che cambia tutto

Si parte lunedì 12 ottobre con un incontro casuale che apre gli occhi a Raffaele: vedere quanto Diego sia allegro e rilassato accanto a Lorenza lo porta a un confronto sincero ma doloroso con il figlio sulla relazione con Ida. Non si parla ancora di una rottura definitiva, ma diventa sempre più evidente quanto il giovane appaia diverso quando si trova vicino alla nuova arrivata. Nella stessa giornata Mariella, di fronte alla curiosità di Lollo, gli nasconde istintivamente che Sasà e Castrese sono una coppia. Il gesto suscita il disappunto di Guido e apre una riflessione sincera sul rapporto tra genitori e figli, e su quanto sia complicato decidere quando dire la verità.

Martedì 13 ottobre Alberto non sa se assecondare una richiesta, ma sarà un discorso illuminante di Luca ad aiutarlo a prendere la decisione giusta. Intanto Lorenza continua a sorprendere Diego con i suoi molti talenti: interpretata da Giulietta Vainer, si è ormai rivelata la nuova bad girl della soap, capace di portare leggerezza e prospettive inedite nella vita del ragazzo. Raffaele, dal canto suo, si sente impotente e dispiaciuto per una relazione, quella tra il figlio e Ida, che resta faticosa, ma forse qualcosa sta per cambiare.

Roberto e Greta, la complicità che non passa inosservata

Mercoledì 14 ottobre Scala inizia a far valere il proprio ruolo di direttore in radio, mentre Roberto Ferri approfitta della partenza di Marina per Londra e, dovendo accelerare il trasferimento di Cristina a Salerno, si ritrova a passare un bel pomeriggio con Greta. La loro intesa, però, non passerà inosservata. Sul fronte opposto Anna non sembra ancora in grado di liberarsi dei propri sensi di colpa. Serena e Filippo, in cerca di una nuova collaboratrice domestica, si rivolgono intanto a Rosa, per la quale lavorare in quella casa si rivelerà un’impresa tutt’altro che semplice.

Giovedì 15 ottobre Manuela sembra tenere davvero al lavoro in radio, ma non riesce proprio a farsi piacere il nuovo direttore. Complice l’assenza di Marina, Roberto è sempre più vicino a Greta, alimentando un tradimento destinato a far discutere. Venerdì 16 ottobre, mentre è indecisa sul suo futuro professionale e nota che Lorenza, con il pretesto dei video promozionali, prende sempre più spazio al Vulcano, Manuela riceverà una telefonata che cambierà di colpo la sua giornata, provocandole un grande turbamento.

Eduardo, Clara e i nodi irrisolti di Palazzo Palladini

La storyline di Eduardo entra nella sua fase più drammatica. Pronto a scontare la sua pena, giovedì 15 ottobre chiede a Clara di fargli un ultimo regalo: la natura della richiesta resta avvolta nel mistero, ma il gesto appare carico di significato. Per Clara si prospetta un momento emotivamente complesso, divisa tra il desiderio di sostenere l’uomo e la consapevolezza che la loro storia sta per affrontare una prova durissima. Venerdì 16 ottobre riceverà da Alberto una richiesta che coinvolge Federico, un ulteriore tassello in una vicenda che promette nuovi sviluppi.

Sul fronte dei ritorni, per Rossella e Nunzio si avvicina il momento di tornare a casa, anche se lasciare la terrazza non è mai semplice per nessuno. Dispiaciuta per l’imminente trasferimento della coppia nel seminterrato, Giulia comincia a elaborare una soluzione che potrebbe accontentare tutti, mentre Serena e Filippo continuano a fare i conti con la gestione della casa e i sensi di colpa di Anna restano un peso difficile da sciogliere.

Quando va in onda e dove vedere le repliche

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3 e ogni episodio approfondisce le dinamiche affettive e sociali dei protagonisti di Palazzo Palladini. Chi perde una puntata può recuperarla grazie alle repliche disponibili su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai che permette di rivedere gli episodi in streaming on demand da PC, smartphone, tablet o smart TV, subito dopo la messa in onda televisiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI