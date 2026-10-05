Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 5 al 9 ottobre rivelano che ci sarà un acceso confronto tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Al Trono Over, poi, verranno prese delle decisioni, anche Gemma Galgani si troverà a fare una scelta che genererà un certo sgomento. Al Trono Classico, invece, nasceranno le prime simpatie e attrazioni e verrà presentato anche il terzo tronista della stagione.

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Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne al 9 ottobre: scontri di fuoco e decisioni drastiche

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda nel corso di questa settimana, ci sarà il ritorno in studio di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. I due racconteranno i motivi della loro rottura e non potranno fare a meno di scontrarsi fortemente, in quanto racconteranno delle versioni completamente opposte e contrastanti. La maggior parte dei presenti si schiererà a favore di Sebastiano, ritenendo le argomentazioni della donna poco valide. Anche Alessandra Mussolini attaccherà molto Elisabetta, la quale sarà messa con le spalle al muro. Alla fine, poi, Sebastiano deciderà di lasciare il programma, cosa che non potrà fare a meno di fare anche la Gigante.

Poi si passerà a Gemma Galgani, che sceglierà di interrompere la frequentazione con Fabio. La donna ammetterà di non essere attratta da lui dal punto di vista fisico, quindi preferirà porre fine alla conoscenza. Questo susciterà l’immediata reazione di Tina Cipollari, che accuserà la dama di aver solo preso in giro e perso tempo con il cavaliere, in quanto era palese che non fosse interessata a lui. Per contro, invece, Alessandra Mussolini si schiererà dalla parte di Gemma, dicendole di aver fatto bene. Anche Gloria Nicoletti prenderà una decisione drastica, ovvero, chiuderà con Giovanni. La donna lo accuserà di non essere un uomo di parola, in quanto le aveva detto che si sarebbe concentrato su di lei, salvo poi uscire con altre donne. Tra Paola Fatuzzo e Antonio Marino, invece, le cose andranno bene e sembreranno quasi in procinto di uscire dal programma insieme.

Arriva il terzo tronista al Trono Classico di Uomini e Donne: la reazione del pubbico

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Giorgia Angeloni uscirà con Simone, con il quale si troverà particolarmente bene. Anche non c’è stato un bacio, tra di loro è stata davvero tangibile l’attrazione. Nel corso delle puntate, poi, verrà presentato anche il terzo tronista della stagione, ovvero, Giovanni Grazioso. Il giovane sarà accolto da un boato da parte del pubblico presente in studio che, a quanto pare, gradirà particolarmente il suo arrivo.