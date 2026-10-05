Il revival di Scrubs torna con la sua seconda stagione, in arrivo su Disney+ in Italia a partire dal 18 novembre. Dopo il successo riscosso dal primo capitolo, la comedy ospedaliera degli anni 2000 è pronta a regalare nuove risate e nuove emozioni al Sacro Cuore.

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Il ritorno del Sacro Cuore

Il nuovo capitolo riporta sul piccolo schermo i volti storici della serie, quelli che hanno accompagnato intere generazioni tra corsie, visite e battute fulminanti. Zach Braff torna nei panni di John J.D. Dorian, Donald Faison in quelli di Christopher Turk, Sarah Chalke interpreta Elliot Reid e Ava Bunn veste i panni di Sam Tosh. I tre protagonisti, dopo tanti anni, non sono più specializzandi ma icone del Sacro Cuore: ora, in veste di stimati medici, ispirano la nuova generazione mentre affrontano gli alti e bassi del lavoro in ospedale.

Accanto a loro arrivano nuovi membri del cast, pronti ad affiancare i veterani in avventure altrettanto spassose. Anche questa stagione inedita porterà divertimento ed emozioni, con qualche sorpresa lungo il cammino, mantenendo intatta l’atmosfera che ha reso la serie un cult.

Un episodio a settimana, tra Stati Uniti e Italia

La programmazione seguirà un rilascio a cadenza settimanale: il 18 novembre sarà disponibile il primo episodio, seguito da un nuovo appuntamento ogni mercoledì. Negli Stati Uniti, invece, la nuova stagione ha già iniziato il proprio percorso su ABC, con un piccolo scarto temporale rispetto al debutto italiano, un dettaglio da tenere presente per chi segue la serie con attenzione e vuole restare al passo con le vicende del Sacro Cuore.

Quella che sta per arrivare è la seconda stagione del revival e, al tempo stesso, l’undicesima in assoluto da quando la comedy ospedaliera è in onda. Ad aprile 2026 il revival è stato ufficialmente rinnovato. La prima stagione del revival è già disponibile in streaming su Disney+ in Italia, dove si possono recuperare anche le stagioni della serie originale, utili per rinfrescare la memoria o per scoprire da zero le origini di J.D., Turk ed Elliot.

Dietro la macchina da presa

La serie è una produzione 20th Television, parte di Disney Television Studios. Bill Lawrence di Doozer Productions ha creato la serie originale ed è anche executive producer accanto a Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer Productions. Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, oltre a essere i protagonisti, ricoprono il ruolo di executive producer. Aseem Batra è executive producer e showrunner, mentre Mike Royce, Mathew Harawitz, Randall Keenan Winston e Michael Spiller completano il gruppo degli executive producer. Un team che, tra vecchie conoscenze e nuove competenze, promette di mantenere intatto lo spirito della serie, fatto di ironia tagliente, momenti surreali e improvvise parentesi di autentica commozione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI