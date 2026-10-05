Sonny si sveglia dopo un incidente e non riconosce più la persona che gli è stata accanto per tutta la vita. È il punto di partenza di Phony, la nuova serie comedy mystery che arriva in Italia su Disney+ a partire da martedì 20 ottobre.

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La trama di Phony: un mistero tra identità e famiglia

La storia ruota attorno a Sonny (interpretato da Sam Nivola), un adolescente che si risveglia in ospedale dopo un brutto incidente d’auto. La sua unica famiglia, nonché migliore amica, è la madre Ellen (Connie Britton), ma qualcosa non torna: Sonny si convince che la donna sia stata sostituita da un’impostora. Tra paranoia e mistero, il ragazzo cerca di scoprire la verità dietro l’identità della madre, mentre nessuno gli crede, perché nessun altro vede i cambiamenti in Ellen. Sonny deve quindi convivere con questa potenziale impostora mentre tenta di dimostrare di non essere pazzo. La serie esplora temi come l’identità, la famiglia e il cambiamento della visione del mondo del giovane protagonista, costruendo il racconto attorno al dubbio che si può provare verso una persona vicina, mescolando tensione e ironia.

Il cast e il team creativo dietro la serie

Oltre a Connie Britton e Sam Nivola, il cast include Meera Syal (Sharla), Grace Brennan (Mallory), Mahaela Park (Chloe), Maliq Johnson (Vogel) e Colter Lee (Weldon). Connie Britton, cinque volte candidata agli Emmy, è protagonista e anche executive producer della serie, prodotta da 20th Television. Nick Paley ha scritto e diretto il primo episodio ed è executive producer insieme al co-showrunner Anthony King, noto per Jury Duty Presents: Company Retreat e The Afterparty. Charlie Alderman, Drew Goddard e Sarah Esberg completano la squadra dei produttori esecutivi. La serie è composta da episodi da mezz’ora.

Dove e quando vedere Phony

Phony debutta il 20 ottobre su Hulu e su Hulu on Disney+ per i clienti bundle negli Stati Uniti. A livello internazionale, inclusa l’Italia, sarà disponibile su Disney+: chi è abbonato in Italia potrà quindi seguire da martedì 20 ottobre questa storia che mescola suspense e ironia. Resta da vedere se Sonny riuscirà a dimostrare a tutti che sua madre non è più la donna che conosceva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI