Prime Video ha diffuso il poster ufficiale della terza e ultima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, una delle serie Original internazionali di maggior successo nella storia della piattaforma. Il capitolo conclusivo debutterà in esclusiva in tutto il mondo il 9 dicembre, con Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung di nuovo nei ruoli di Ruby e James.

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Il poster ufficiale e i numeri di un fenomeno globale

La pubblicazione del poster apre il conto alla rovescia per un titolo che vanta un primato preciso: Maxton Hall è la serie Original internazionale con copione di maggior successo di sempre su Prime Video. Il lancio è stato il più riuscito tra tutti gli Original Prime non americani, al punto da diventare la serie più popolare sulla piattaforma in tutto il mondo subito dopo l’uscita e da classificarsi al primo posto in oltre 120 regioni. Le prime due stagioni sono già disponibili in oltre 240 Paesi e territori; a giugno 2025 la serie ha ricevuto il rinnovo per la terza stagione, che sarà anche l’ultima.

Un dettaglio rimasto fuori dalle prime comunicazioni emerge solo ora: la stagione finale sarà composta da sei episodi, il numero con cui la storia di Ruby e James arriverà al suo compimento.

Ruby e James verso l’ultimo capitolo della loro storia

La terza stagione riprenderà la narrazione in un momento delicato per Ruby, sospesa dal Maxton Hall College e con il sogno di Oxford che rischia di svanire. Ruby non ha però intenzione di arrendersi e, con l’aiuto di James, proverà a dimostrare la propria innocenza. La ricerca della verità metterà alla prova il loro rapporto, perché più i due si avvicineranno alla soluzione del mistero, più emergeranno segreti capaci di cambiare gli equilibri tra i personaggi.

Anche le amicizie saranno sottoposte a nuove tensioni, e alcune rivelazioni inattese potrebbero avere conseguenze profonde sul futuro della coppia. Resta da vedere se l’amore tra Ruby e James sarà abbastanza forte da superare tutto ciò che li aspetta.

Il terzo capitolo è tratto dal romanzo Save Us della scrittrice tedesca Mona Kasten e, stando alle anticipazioni, sarà il più drammatico ed emozionante dell’intera saga. Le prime due stagioni avevano conquistato il pubblico internazionale grazie alla relazione tra Ruby Bell, studentessa determinata a costruirsi un futuro lontano dal mondo privilegiato di Maxton Hall, e James Beaufort, erede di una delle famiglie più influenti dell’ambiente scolastico.

Un cast internazionale e una produzione tra Germania e Regno Unito

Accanto ai protagonisti torneranno volti familiari per chi segue la serie: Sonja Weißer nel ruolo di Lydia, Eidin Jalali nei panni di Graham, Ben Felipe come Cyril, Fedja van Huêt nel ruolo di Mortimer, Runa Greiner come Ember e Justus Riesner nei panni di Alistair. Nel cast figurano inoltre Govinda Gabriel, Andrea Guo, Frederic Balonier, Eli Riccardi e Dagny Dewath.

Dietro la macchina da presa torna Martin Schreier alla regia, mentre Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann ed Eike Adler sono executive producer. La sceneggiatura della terza stagione è firmata da Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim insieme a Catharina Junk, Marlene Melchior e Aylin Kockler, con Valentin Debler come produttore. La serie è sostenuta dal German Motion Picture Fund (GMPF). Le riprese si sono svolte tra Germania e Regno Unito, mantenendo l’estetica che caratterizza la produzione, e si sono concluse il 1° dicembre 2025.

L’appuntamento con il capitolo finale di Maxton Hall – Il mondo tra di noi è fissato al 9 dicembre su Prime Video, quando Ruby e James dovranno affrontare le ultime conseguenze delle loro scelte e dare una risposta definitiva alla loro storia d’amore.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI