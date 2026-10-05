Dal 12 novembre 2026 arriva su Netflix la terza e ultima stagione de “L’Imperatrice”, il drama storico tedesco che negli anni ha conquistato spettatori in tutto il mondo. Sei episodi chiuderanno il racconto sulla vita di Elisabetta d’Austria, in un finale di saga atteso da milioni di persone.

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Il ritorno di Sissi e Francesco Giuseppe

Katharina Eyssen torna come showrunner nella stagione conclusiva, affiancata dall’executive producer Robert Eyssen, mentre la regia degli ultimi episodi è affidata a Florian Cossen e Julia Langhof. Le riprese si sono svolte tra Baviera, Repubblica Ceca e Spagna, per ricostruire le ambientazioni che fanno da sfondo alle vicende tra Vienna, l’Ungheria, il Messico e la Prussia.

Davanti alla macchina da presa tornano i volti già noti al pubblico: Devrim Lingnau Islamoğlu nei panni di Elisabetta “Sissi”, Philip Froissant in quelli dell’imperatore Francesco Giuseppe, Johannes Nussbaum come Massimiliano, Melika Foroutan nel ruolo dell’arciduchessa Sofia e Dejan Bućin in quelli del conte Andrássy. Tra le new entry spiccano Nico Holonics, che interpreta Otto von Bismarck, e Sebastian Blomberg, nei panni del Kaiser Wilhelm I (imperatore Guglielmo I), due figure storiche destinate a pesare sugli equilibri dell’epoca.

La trama della stagione finale

Dopo la devastante guerra di Sardegna, Francesco Giuseppe torna a Vienna segnato dal peso e dai sensi di colpa per le migliaia di giovani vite perse in battaglia. Elisabetta tenta in ogni modo di stargli accanto e di salvare il proprio matrimonio, cercando allo stesso tempo di guidarlo verso le scelte migliori per il futuro dell’impero, ma i suoi sforzi si rivelano vani: l’infedeltà di Francesco e le tensioni di corte, unite a un grave deterioramento della sua salute, la costringono ad allontanarsi da Vienna per riprendersi su un’isola lontana.

Durante questo primo grande viaggio, l’imperatrice fa un incontro casuale destinato a cambiare la sua vita e le sorti degli Asburgo: conosce il conte Andrássy, leader della rivoluzione ungherese, con il quale nasce un’intesa tanto intellettuale quanto fisica. Nel frattempo il fratello di Francesco, Massimiliano, parte con la moglie Maria per un’avventura oltreoceano, destinata a portarlo sul trono imperiale in Messico. Divisa tra il dovere e la ricerca della propria libertà, Elisabetta si troverà di fronte alla scelta più difficile: seguire il proprio cuore o rimanere una sincera imperatrice per il suo popolo.

Un successo globale e le parole della showrunner

La serie si è imposta nel panorama internazionale. La prima stagione ha vinto l’International Emmy Award come miglior serie drammatica, restando nella Top 10 globale di Netflix per i contenuti non in lingua inglese per cinque settimane consecutive nel 2022. La seconda è andata ancora meglio: è entrata nella Top 10 di Netflix in 84 Paesi, classificandosi al primo posto in 10 di essi, e si è confermata tra le serie della piattaforma di maggior successo a livello mondiale nel 2024.

«A volte resto senza parole nel vedere quante persone siamo riusciti a raggiungere e toccare in tutto il mondo con L’Imperatrice. Poter continuare e concludere questa storia insieme al nostro team e al cast eccezionale è un vero regalo», ha dichiarato la showrunner Katharina Eyssen.

Con sei episodi pensati come un finale di saga, la terza stagione promette di chiudere il racconto con il ritmo e la cura visiva che hanno reso celebre la produzione, portando il pubblico un’ultima volta tra i corridoi di corte, i balli di Vienna e i paesaggi di un impero sull’orlo del cambiamento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI