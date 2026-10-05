Dopo mesi di indiscrezioni, Prime Video ha alzato il velo su Bloodaxe: sono arrivate le prime dieci immagini ufficiali della serie creata dai fratelli Hirst, gli autori di Vikings. L’appuntamento è fissato per il 2027, ma la piattaforma ha già acceso il semaforo verde per la seconda stagione.

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Un rinnovo anticipato che racconta le ambizioni di Prime Video

Il 2026 è stato un anno particolarmente ricco per la piattaforma, che continua a dimostrarsi una delle più abili nel soddisfare i gusti di pubblici diversi. Chi ama le serie d’azione ha avuto di che rallegrarsi, soprattutto grazie al ritorno di Reacher, con Alan Ritchson nei panni del protagonista, che ha da poco chiuso la sua quarta stagione. Prime Video ha rinnovato lo show per la quinta stagione mesi prima del debutto della quarta e ha già messo in cantiere anche la sesta, mentre persino lo spin-off Neagley ha ottenuto una seconda stagione prima ancora di andare in onda. La logica è chiara: si investe con decisione sui titoli più visti e Bloodaxe sembra destinata a seguire lo stesso percorso, visto che la seconda stagione è già stata approvata e le riprese sono iniziate ad agosto a Dublino, in Irlanda. Una scelta che dovrebbe garantire un intervallo piuttosto breve tra il primo e il secondo ciclo di episodi e che la dice lunga sulla fiducia riposta nel progetto.

Bloodaxe, la saga nordica di Erik e Gunnhild

La sinossi ufficiale diffusa da Prime Video descrive la serie come un dramma storico epico, creato, scritto e prodotto esecutivamente da Michael e Horatio Hirst, che racconta l’ascesa di uno dei più celebri predoni norreni della storia, Erik Bloodaxe, interpretato da Xavier Molyneux, e di sua moglie Gunnhild, Madre dei Re, a cui dà il volto Jessica Madsen.

La prima stagione, ancora attesissima, racconterà la loro lotta per il trono di Norvegia, mentre la terra viene dilaniata da rivali feroci, alleanze mutevoli e tradimenti sanguinosi. Con la guerra alle porte e il caos che consuma il regno, coinvolgendo i crudeli re degli altri paesi scandinavi e persino un potente sovrano inglese, il palcoscenico è pronto per una nuova saga norrena fragorosa, cataclismatica, avvincente e assolutamente magica.

Accanto ai due protagonisti troviamo Sisse Marie nel ruolo di Thyra, Levi Miller in quello di Haakon il Buono e Rune Temte come Gorm. Il cast della prima stagione si completa con Karlis Arnolds Avots, Rod Hallett, Alina Tomnikov e Jesper Christensen. Due nomi meritano un approfondimento: Hallett interpreta Athelstan, il potente e scaltro Re del Wessex, descritto anche come formidabile guerriero, mentre Tomnikov dà vita a Greta, una scudata capace di trasformarsi segretamente nella Veggente, elemento che suggerisce quanto il confine tra storia e dimensione soprannaturale sarà poroso.

Otto episodi, realismo magico e un cast in espansione

Tutti e otto gli episodi della prima stagione saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori. La serie è prodotta da MGM Television, divisione di Amazon MGM Studios, e le riprese hanno toccato location tra Irlanda e Islanda, territori che difficilmente deluderanno chi cerca paesaggi ruvidi e autentici. Tra i produttori esecutivi figurano Steve Stark per Toluca Pictures, Arturo Interian, Morgan O’Sullivan, John Weber e Sheila Hockin.

Se la struttura produttiva appare solida, la direzione artistica annunciata da Hirst non lo è meno: pur basandosi su una storia vera, la serie introdurrà elementi di realismo magico, un incrocio che promette di distinguerla dalle tante ricostruzioni puramente documentarie del periodo vichingo e che si sposa con la presenza di figure come la Veggente. Considerata poi la lunga durata di altre serie firmate dallo stesso autore, il rinnovo anticipato non sorprende: si ipotizza che Bloodaxe possa svilupparsi lungo un arco compreso tra le 4 e le 6 stagioni.

La seconda stagione, intanto, si prepara ad accogliere nuovi volti. Al cast si uniscono Kieran Bew, visto in House of the Dragon, Gard Løkke, Melina Åkerman, Sebastian Bull e George Burgess. A questi si aggiungono tre interpreti con ruoli ricorrenti: Maddy Ambus, nota per Utopia, Steven Brand, visto in Saw X e The Scorpion King, e Lasse Steen, reduce da The Promised Land, il cui personaggio viene però introdotto già nella prima stagione. Quanto al protagonista, Xavier Molyneux ha alle spalle una carriera costruita soprattutto in Australia: dal 2023 interpreta Byron Stone nella soap opera Neighbours ed è apparso nel film Netflix del 2024 Take My Hand. Ora lo attende la prova più impegnativa, quella di reggere sulle spalle una nuova grande saga norrena destinata a durare a lungo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI