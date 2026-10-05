Le nozze con Lorenzo de la Mata si avvicinano e Angela de Figueroa non riesce più a fingere di stare bene. Nei prossimi episodi de La Promessa la vedremo vacillare come mai prima, mentre a palazzo va in scena un altro duro scontro, quello tra Don Cristobal e Santos. La soap spagnola va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.50, con le puntate disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

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Angela de Figueroa e le nozze che la stanno spezzando

L’imminente matrimonio con l’odiato Lorenzo de la Mata manda sempre più in crisi Angela de Figueroa. Nei prossimi episodi la figlia di Leocadia ha un mancamento appena le viene consegnato il suo abito da sposa, un dettaglio che racconta meglio di qualsiasi discorso quanto la situazione le stia pesando. Su richiesta di Curro, Manuel e Alonso provano allora a mediare con Lorenzo per far saltare le nozze: offrono al capitano il 25% della residenza per spingerlo a rinunciare alla sua unione con Angela.

Pía sa che Angela è emotivamente a pezzi, anche se la ragazza finge di stare bene per non preoccupare Curro; su richiesta del ragazzo, gliene parla. Per la figlia di Leocadia le nozze sembreranno ormai inevitabili: vestita da sposa e sempre più rassegnata, arriverà a scrivere una lettera d’addio a Curro. I preparativi per il matrimonio, nel frattempo, continuano senza sosta.

L’ultimatum di Don Cristobal a Santos

Sul fronte delle ricette rubate la situazione precipita: Lope e Vera dicono a Don Cristobal che è Santos il ladro, e il maggiordomo si incarica di indagare in merito. Santos si scaglia contro Petra per averlo tradito e smascherato, ma Curro interviene in sua difesa. A quel punto Don Cristobal gli lancia un ultimatum senza margini di trattativa: o restituisce il denaro a Lope o è licenziato.

Enora, Martina e María: segreti che pesano

Manuel incarica Enora e Toño di progettare un nuovo aeroplano, ma tra i due la tensione resta alta: Enora ribadisce a Toño che le serve tempo per chiarire i suoi sentimenti. I sospetti sul suo comportamento porteranno però Manuel a chiederle spiegazioni e, messa alle strette, la ragazza confesserà di aver collaborato con il duca de Carvajal y Fuentes, che le aveva promesso di cancellare un debito dello zio in cambio di informazioni relative al nuovo motore.

Jacobo parte per andare a trovare i suoi genitori e Martina pensa che questo tempo lontani servirà loro per riflettere sulla relazione. Un temporale costringerà però Martina e Adriano a trascorrere del tempo insieme davanti al fuoco, e tra i due scatterà un bacio che li lascerà profondamente turbati. Martina deciderà comunque di continuare la relazione con Jacobo, ma il ritorno del fidanzato metterà in evidenza il suo disagio; Adriano, dal canto suo, le chiederà di dimenticare quanto accaduto.

María appare sempre più stanca e provata e, nonostante il malessere, resta determinata a non confidarsi con nessuno e soprattutto a non rivelare di essere incinta. Petra sospetta che possa aspettare un bambino e lo chiede direttamente a Pia. Carlo, intanto, continua a corteggiare tutte le cameriere del palazzo, il che infastidisce non poco la stessa María. Un’indagine porterà a una scoperta sorprendente su Catalina, che starebbe guidando un gruppo di lavoratori intenzionati a ribellarsi. Lope, dal canto suo, riceve l’offerta di lavorare in un ristorante di Siviglia ma intende rifiutare perché non vuole lasciare Vera. Petra, infine, discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristóbal, salvo poi difenderla davanti al resto della servitù, che continua a non credere al suo cambiamento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI