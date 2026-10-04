Dopo dieci anni al bancone dei giurati, Selvaggia Lucarelli ha guardato Ballando con le Stelle dalla parte del divano e ha scelto di rompere il silenzio con la sua consueta ironia. Il suo addio ha stravolto gli equilibri del talent di Rai1, e la prima puntata della ventunesima edizione ha diviso il pubblico.

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Una giuria completamente riscritta

Al bancone dei giurati, nel corso degli anni, si sono seduti in molti: da Lamberto Sposini a Heather Parisi, passando per Amanda Lear e Roberto Flemack. Per un decennio, però, il quintetto che ha alzato le palette è stato composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, nomi entrati nell’immaginario collettivo del pubblico di Rai1, ognuno con un ruolo ben preciso. Quest’anno l’addio della Lucarelli, passata alle reti Mediaset dove oggi è opinionista del Grande Fratello Vip, ha costretto Milly Carlucci a rimettere mano alla giuria e a spostare un po’ di teste: dentro Alberto Matano e Barbara d’Urso, fuori anche Fabio Canino, a cui era stato proposto di diventare concorrente.

Matano approda al banco dei giurati dopo essere stato opinionista dalla quattordicesima edizione del 2019. Il ruolo che lui ha lasciato libero è stato affidato a due nuove personalità, le conduttrici Francesca Fialdini e Simona Ventura, entrambe già concorrenti del programma rispettivamente nella scorsa edizione e nella diciottesima. Il tesoretto è ora diviso in tre voti: quello “di giustizia” e quello “dell’anima”, riservati alle opinioniste, più il terzo che rimane alla giuria popolare presieduta da Rossella Erra. La nuova giuria non ha convinto tutti e sui social non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di chi amava il ruolo della giurata pungente e polemica, dalla quale ci si poteva aspettare praticamente di tutto. Durante la conferenza stampa Milly Carlucci ha spiegato di non aver cercato un sostituto preciso, ma di aver scelto di riscrivere completamente il film, dando vita a qualcosa di totalmente diverso.

Il commento social e la frecciatina

Ieri sera, dopo dieci anni, Selvaggia Lucarelli ha visto la prima puntata da telespettatrice e oggi sui social si è lasciata andare a un commento parlando di sé e dei giudizi letti online che la riguardavano.

Anni di “levatela da lì”, poi anni di “lasciatela lì”, poi vado altrove e “ridatecela”. È tutto stupendo. Grazie per l’affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo tv. E, come intuite dalla foto, resto umile.

L’ironia, come sempre, non le manca. Ha rincarato la dose con una storia che, secondo alcuni, sarebbe sembrata una frecciatina proprio a Barbara d’Urso, che durante la diretta ha sciorinato molti dei suoi slogan iconici, da busta choc a busta brutta brutta brutta, passando per figo sopra ogni cosa e salutame a soreta. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha condiviso una scena di The Big Bang Theory in cui Sheldon Cooper dice: “Ora basta parlare di me, parliamo di te: cosa pensi di me?”. A quel tempismo si è aggiunto un commento altrettanto notato, l’emoji di un cuore lasciata da Pasquale La Rocca, ballerino professionista del programma che lo scorso anno ballava accanto proprio a Barbara d’Urso.

La prima puntata tra nostalgia e debutti tiepidi

La mancanza di Selvaggia Lucarelli si è fatta sentire: “Posso far finta di star bene, ma mi manchi” è stata la citazione più utilizzata su X durante la diretta. I giudizi articolati, sarcastici e pungenti non appartengono a nessuno dei giurati a disposizione in questa edizione. Al tavolo della giuria Barbara d’Urso occupa la postazione che era tradizionalmente della Lucarelli, ma durante la prima puntata non ha restituito neppure un decimo della sostanza che lei portava al talent show: i suoi commenti sono apparsi benevoli, prevedibili e annacquati. La serata ha comunque regalato i primi battibecchi tra la d’Urso e Simona Ventura, mentre Aurora Ramazzotti si è aggiudicata la vittoria della puntata.

Da segnalare anche che Milly Carlucci non ha salutato in apertura né Selvaggia Lucarelli né Fabio Canino, fuori dalla giuria dopo dieci anni al bancone, anche se li ha sentiti privatamente. Ballando con le Stelle è tornato in onda sabato 3 ottobre con la squadra dei giudici rinnovata e in uno studio nuovo di zecca intitolato a Pippo Baudo, arricchito tra le novità dal voto online con tanto di QR code.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI