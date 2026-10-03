Quattro anni fa The Watcher debuttava su Netflix come miniserie thriller ispirata a eventi reali, con un cast stellare. Dopo una lunga attesa, la seconda stagione si muove: la produzione è partita. Ecco cosa sappiamo.

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La seconda stagione è ufficialmente in produzione

La notizia del 2 ottobre 2026 conferma che la seconda stagione di The Watcher è entrata in produzione. Le riprese sono state programmate a New York dal 27 ottobre 2026 al 9 marzo 2027, e le fonti più recenti confermano che la lavorazione partirà come previsto, mettendo fine alle speculazioni su una possibile cancellazione silenziosa alimentate dal lungo silenzio seguito al rinnovo di novembre 2022. La fase di pre-produzione è stata confermata. Resta da attendere l’annuncio della data di uscita, che dovrebbe arrivare tra la metà del 2027 e l’inizio del 2028.

Il ritardo è dovuto a diverse ragioni: da un lato la difficoltà di espandere una storia nata come miniserie, dall’altro gli impegni di Ryan Murphy e Ian Brennan con le numerose stagioni di Monsters su Netflix, di cui è appena uscita la quarta, incentrata su Lizzie Borden. Brennan ricopre il ruolo di showrunner. Tra i produttori esecutivi figurano Crystle Roberson Dorsey, che cura anche la regia, insieme a Nissa Diederich, Karl Frankenfield, Scott Robertson, Todd Kubrak, Tanase Popa, Naomi Watts, Henry Joost, Ariel Schulman, Eric Newman e Bryan Unkeless.

College, fraternity e il ritorno dei Brannock

Resta da capire come si concili il nuovo ambiente collegiale con il ritorno dei Brannock. La prima stagione era incentrata sulla famiglia Brannock, mentre la seconda sposterà il focus su un ambiente universitario, ruotando attorno a una fraternity. La nuova trama includerà “un pledge, un freshman la cui notte si trasforma in terrore e un senior frat brother”. La serie, però, non diventerà un’antologia indipendente: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Margo Martindale e Isabel Gravitt torneranno a interpretare i rispettivi ruoli della prima stagione. Questo chiarisce almeno in parte un interrogativo rimasto aperto per quattro anni, cioè se i protagonisti originali sarebbero stati abbandonati. La conferma dei Brannock indica che la nuova stagione intreccerà la nuova ambientazione collegiale con il ritorno dei personaggi già conosciuti.

Il successo della prima stagione e la storia vera dietro The Watcher

Quando The Watcher debuttò nell’ottobre 2022, fu un enorme successo per Netflix: accumulò 125 milioni di ore di visione nei primi cinque giorni, conquistando la vetta globale e scalzando Dahmer, un’altra serie di Murphy. La settimana successiva aggiunse 148,2 milioni di ore e mantenne il primo posto nelle classifiche Nielsen per diverse settimane consecutive. La critica fu meno entusiasta: il thriller psicologico ottenne un 54% di approvazione su Rotten Tomatoes, e diversi recensori suggerirono che fosse stato il talentuoso cast a salvare la serie dall’essere inguardabile. Il cast include Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Richard Kind e Mia Farrow, insieme a Henry Hunter Hall, Terry Kinney, Isabel Gravitt, Luke David Blumm, Christopher McDonald, Joe Mantello, Pamela Dunlap, Noma Dumezweni, Aidan Pierce Brennan, Greg Balla, Michael Nouri, Annie Pisapia, Brittany Bradford e Dettric.

La storia vera alla base della serie è quella di Derek e Maria Broaddus, che acquistarono una casa di sei camere da letto al 657 Boulevard di Westfield, New Jersey, per 1,3 milioni di dollari. Dal 2014 al 2017 furono tormentati da uno sconosciuto che inviò loro una serie di lettere minacciose firmate “The Watcher”, al punto da rinunciare a trasferirsi per preoccupazioni legate alla sicurezza della famiglia. Alla fine vendettero la casa a una giovane coppia che, secondo quanto riportato, non è stata contattata da The Watcher. La serie è liberamente basata su un articolo del 2018 pubblicato su The Cut riguardante il Watcher di Westfield.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI