Su Canale 5 torna l’appuntamento con Tutto per la mia Famiglia e la settimana che va da domenica 4 a sabato 10 ottobre 2026 si preannuncia densa di colpi di scena. Tra memorie ritrovate e tenute nascoste, partenze improvvise e un incendio che rischia di smascherare più di un colpevole, gli Eren dovranno fare i conti con vecchi e nuovi nemici.

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Şengül recupera la memoria, ma nessuno deve saperlo

L’inganno è da sempre parte della natura di Şengül Eren. Nel corso delle prossime puntate la donna recupera all’improvviso la memoria, ma sceglie di non comunicarlo a nessuno: teme che Orhan, una volta scoperto che è guarita, decida di mandarla via di casa per quello che ha fatto tempo prima alla nipotina Emel. Şengül finge dunque di non avere ancora alcun ricordo del suo passato, ma commette alcuni piccoli errori che potrebbero tradirla. Tra i temi della settimana torna anche un tassello importante per gli equilibri della famiglia: la donna ricorda di nuovo la verità su Akif.

La serie va in onda su Canale 5: la domenica alle 15.00 (orario aggiornato rispetto alle indicazioni iniziali), dal lunedì al venerdì alle 16.00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.30. È disponibile anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset.

Cemile lascia Istanbul, Tolga giura vendetta

Nella puntata di domenica 4 ottobre Tolga pretende di parlare con Cemile, mentre Akif, Ayla e Nebahat passano al contrattacco sfruttando l’incidente di Ayla per costruire un piano che getti discredito su Resul. Nonostante i disperati tentativi di Tolga di fermarla, Cemile si trasferisce dagli Eren. Il ragazzo però non si rassegna: la sera stessa si presenta davanti al pollaio e giura che non se ne andrà finché lei non accetterà di parlargli, in un gesto che rivela ancora una volta il lato ossessivo del suo amore.

Preoccupata proprio dalla crescente ossessione di Tolga, Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall’amica Kader. Dopo un commosso saluto agli Eren, parte nella speranza di proteggere se stessa e la famiglia dalla furia del ragazzo. La reazione di Tolga non si fa attendere: reagisce con rabbia e giura vendetta contro chiunque ritenga responsabile della sua partenza, arrivando addirittura a provocare un incendio.

L’incendio e la verità che rischia di emergere

Quando arrivano i soccorsi, Ömer accusa apertamente Tolga di aver provocato l’incendio, ma il ragazzo nega ogni responsabilità. La verità rischia tuttavia di saltare fuori quando Emir, trasferitosi all’Ataman insieme a Ozge e Dora, si avvicina proprio a Tolga.

Intanto anche Doruk fatica ad accettare la fine della sua relazione. Curiosando nel computer di Kaan in cerca delle foto di Asiye, apre per errore il video della morte di Veli, ma il fratello lo interrompe prima che possa vederlo. Nel frattempo Asiye e Doruk si ritrovano ancora una volta molto vicini nel corso della settimana e i due diventano rappresentanti d’istituto.

Soldi, debiti e un piano contro Resul

Sul fronte economico la situazione degli Eren precipita: a un passo dallo sfratto, Orhan tenta invano di ottenere un nuovo prestito. Süsen procura a Ömer un lavoro in un autolavaggio, accordandosi con il titolare per pagargli lo stipendio di tasca sua. Quando il ragazzo scopre l’accordo, si licenzia in tronco. Ömer cerca comunque di contribuire alle spese di casa e accetta anche un duro lavoro come guardiano notturno in un cantiere. A Orhan racconta poi di aver estinto il debito con l’usuraio grazie a un prestito di Süsen, senza rivelare che il denaro proviene in realtà da Tolga.

Nel frattempo Akif mostra a Resul alcune fotografie della donna malconcia davanti all’ospedale e lo minaccia con la possibilità che esploda uno scandalo per presunte violenze domestiche. Dopo il divorzio, Resul confessa ad Akif di voler conquistare Suzan, suscitando immediatamente la sua gelosia, mentre il piano ordito insieme ad Ayla e Nebahat continua a muoversi nell’ombra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI