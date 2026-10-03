Il Sacro Cuore riapre i battenti e questa volta lo fa con un episodio in più: la seconda stagione del revival di Scrubs arriva in Italia su Disney+ il 18 novembre 2026, con un nuovo episodio ogni mercoledì. I fan italiani dovranno aspettare poco più di un mese rispetto al debutto americano, fissato per il 30 settembre su ABC con una doppia premiere.

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Quando arriva in Italia la seconda stagione del revival

La notizia è arrivata all’indomani del debutto statunitense, quando Disney+ ha ufficializzato la data di uscita italiana della nuova annata, l’undicesima da quando la comedy ospedaliera è in onda e la seconda del revival. L’appuntamento, per chi vuole segnarlo sul calendario, è fisso ogni mercoledì: Stati Uniti e Italia procedono con un leggero sfasamento, ma il ritmo settimanale resta identico per entrambi i mercati.

Una curiosità riguarda la struttura della stagione: i nuovi episodi saranno 10, uno in più rispetto ai nove della prima annata del revival. Negli USA la partenza è stata peraltro doppia, con due episodi trasmessi back-to-back sulla ABC prima dello sbarco sulle piattaforme, un modo per riaccendere subito l’entusiasmo attorno alla serie creata da Bill Lawrence.

Chi torna al Sacro Cuore tra conferme e assenze

Il “Medici ai primi ferri” è sparito dal titolo, complice l’esperienza decennale accumulata dai protagonisti, ma l’affetto per J.D., Turk ed Elliot è rimasto intatto. I tre, interpretati ancora da Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, sono passati da semplici specializzandi, talvolta oggetto dello scherno dell’Inserviente, a vere e proprie icone. Ora, in veste di stimati medici, ispirano la nuova generazione mentre affrontano gli alti e bassi del lavoro in corsia, tra divertimento, emozioni e qualche sorpresa lungo il cammino.

Con loro ritroviamo volti storici come John C. McGinley nei panni del Dott. Cox, Judy Reyes in quelli dell’infermiera Carla e Neil Flynn come l’Inserviente, insieme a Christa Miller e Robert Maschio, ovvero Jordan e Il Todd. La prima stagione del revival si era chiusa con un colpo di scena pesante: la scoperta di una diagnosi di malattia autoimmune per il Dott. Cox. Il trailer ufficiale dei nuovi episodi ha mostrato il cinico primario in seria difficoltà, aprendo interrogativi profondi sul suo percorso medico ed emotivo: i prossimi episodi si annunciano tutt’altro che leggeri su questo fronte.

C’è però anche chi torna per la prima volta nel revival. Scott Foley riprende il ruolo di Sean Kelly, uno degli ex fidanzati più amati e tormentati di Elliot, mentre Johnny Kastl è di nuovo il Dott. Doug Murphy. Tra i volti della nuova generazione figura anche Ava Bunn nel ruolo di Sam Tosh. A completare il quadro, un’assenza che pesa: Ken Jenkins, lo storico interprete del Dott. Bob Kelso, non sarà nella nuova stagione. L’ideatore Bill Lawrence aveva insistito sugli sforzi della produzione per riportarlo, ma le trattative si sono concluse con un altro nulla di fatto.

Come è stata costruita la stagione e cosa dicono i numeri

Dietro le quinte, la serie resta saldamente in mano a Bill Lawrence tramite la sua Doozer Productions, con Aseem Batra nel doppio ruolo di showrunner ed executive producer. Nel team dei produttori esecutivi compaiono anche gli stessi Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, insieme a Jeff Ingold, Liza Katzer, Mike Royce, Mathew Harawitz, Randall Keenan Winston e Michael Spiller. La produzione è affidata a 20th Television.

I numeri della prima stagione del revival aiutano a capire perché Disney+ punti con decisione sul ritorno della serie. Il debutto con due episodi aveva raccolto 11,36 milioni di spettatori tra streaming e lineare nei primi cinque giorni, mentre su Rotten Tomatoes la stagione aveva ottenuto un punteggio dell’89% sul Tomatometer. Dati che, per pubblico e critica, sembrano confermare quanto il Sacro Cuore resti un luogo da cui non si vorrebbe mai uscire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI