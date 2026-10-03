Una nuova dizi turca sbarca su Canale 5 con una storia di vendetta, segreti di famiglia e amori messi alla prova: “Racconto di una notte” torna domenica 11 ottobre in prima serata alle 21.20, con una puntata che promette di far vacillare gli equilibri già fragili della famiglia Kilimci.

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Cosa succede domenica 11 ottobre

Gulizar è addolorata per la morte di Sevde e Kursat cerca di consolarla, ma l’arrivo di Ferman in casa riaccende le tensioni: l’uomo dichiara di voler sposare Efsane, scatenando l’ira di Ezra. La situazione precipita quando Efsane rivela che è stata Afet a spingere Canfeza giù dalla terrazza, una verità che Kursat ignorava e che provoca una frattura profonda con Gulizar, presente sulla scena al momento dei fatti. Il resto della famiglia, intanto, non sta affatto meglio.

Canfeza e Mahir vivono una crisi matrimoniale sempre più pesante, alimentata dalle continue intromissioni dei parenti. Dopo due giorni senza sue notizie, Canfeza tenta un riavvicinamento e riesce a farlo tornare a casa, mentre Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat, e Ozan organizza un evento per la sua azienda chiedendo a Kursat di partecipare senza Gulizar, per evitare nuovi scontri con sua madre.

Canfeza e Mahir, una crisi difficile da ricucire

Sureyya continua a essere in apprensione per la coppia e decide di parlare direttamente con Kursat, chiedendogli di allontanarsi da sua figlia per salvaguardare una relazione ormai al capolinea. Mahir, dal canto suo, rimprovera Canfeza per aver confidato alla madre i loro problemi, e ogni tentativo di riavvicinamento tra i due sembra destinato a cadere nel vuoto. La frattura è ormai sotto gli occhi di tutti, ma questo non ferma i piani di chi, attorno a loro, ha interessi diversi dalla loro serenità.

Alla luce delle parole di Sureyya, Kursat telefona a Ozan per chiedergli di tenere le distanze da Canfeza, in modo che lei e Mahir possano ritrovare un po’ di quiete coniugale. Ozan, però, ha già pianificato tutto il contrario: vuole far indossare proprio a Canfeza l’abito più importante della sfilata prevista per la sera stessa. Arrivato a casa della ragazza, tenta di convincerla a partecipare; lei risponde che non ci andrà, ma lui riesce a spuntarla sostenendo che Mahir vuole soltanto controllarla. Un invito che pesa, considerato quanto accade in parallelo.

Mahir si reca all’ospedale psichiatrico per far visita alla figlia di Rasit, Gokce. La ragazza non parla e sembra disconnessa dalla realtà, ma l’ispettore la riconosce nelle foto viste nella camera oscura di Ozan: non appena pronuncia il suo nome, Gokce ha una crisi che richiede l’intervento immediato degli infermieri. Nel frattempo Ferman, Sureyya e Afet si presentano a casa dei Kilimci per portare via Efsane, ma Ezra non è d’accordo.

Segreti, ricatti e una notte movimentata

La tensione non si limita al giorno. Ferman entra di notte nella casa dei Kilimci e, sorpreso da Kursat nella stanza di Ezra, viene colpito alla testa con una bastonata. L’uomo capisce che l’unico modo per portare Efsane via da quella casa e sposarla è convincere Afet ad accettare la loro relazione: Fatma promette di aiutarlo e finisce per ricattare la donna, aggiungendo un tassello a un quadro già complicato.

Sul fronte lavorativo e familiare, Ozan invita Canfeza alla sfilata evento per il lancio del suo marchio, mentre Handan promette a Sare che sarà lei a indossare il capo speciale della collezione, anche se Ozan ha in mente altri piani. Salih e Mahir, intanto, si chiariscono: Salih si sfoga sulle richieste di Handan per il matrimonio e Mahir gli offre il suo aiuto, un gesto che dice molto sul legame tra i due.

Un drama epico tra Pamukkale e Istanbul

Il titolo originale della serie è Bir Gece Masalı e la produzione è firmata NGM, con la regia di Emre Kabakusak. Si tratta di un drama sentimentale dai toni epici, dove destino e vendetta si intrecciano in una narrazione girata tra le terrazze bianche di Pamukkale e le ville di Istanbul. Lo sfondo è quello di una guerra tra clan in cui la vendetta sembra l’unico linguaggio possibile, almeno finché l’amore non spariglia le carte.

Al centro della vicenda c’è Mahir Yilmaz (Burak Deniz), ispettore di polizia che ha individuato i responsabili della morte di suo padre e ora vuole punirli. Canfeza è, per una delle coincidenze che muovono la trama, la figlia dell’uomo che Mahir vuole distruggere: sceglierà la giustizia o darà retta ai suoi sentimenti? La vendetta avrà il sopravvento sull’amore? Accanto a Burak Deniz recita Su Burcu Yazgı Coşkun nei panni di Canfeza, già vista in Italia ne “La forza di una donna” nel ruolo di Nisan, mentre nel cast figura anche Caner Şahin, noto al pubblico di Canale 5 per il ruolo di Tolga in “Tradimento”. Burak Deniz, dal canto suo, è già conosciuto per la serie “Another Love”, disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

In Turchia la serie è composta da 35 puntate e si è conclusa con il 35esimo episodio, trasmesso il 3 giugno 2025: la notizia della chiusura era arrivata nella primavera del 2025 e, secondo le fonti turche, la scelta sarebbe legata soprattutto al progressivo calo degli ascolti. In Italia, al 1° ottobre 2026, ne sono già andate in onda 85 e la serie va in onda su Canale 5 dal 12 aprile 2026 con appuntamento settimanale in prima serata. Dal giovedì 17 settembre 2026 la soap turca affianca all’appuntamento della domenica una nuova collocazione, sempre in prima serata su Canale 5. Grazie alla partecipazione al progetto, sia Burak Deniz che Su Burcu Yazgı Coşkun hanno ottenuto la candidatura ai Pantene Golden Butterfly Awards nel 2024, rispettivamente come miglior attore e migliore attrice, oltre che come miglior coppia televisiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI