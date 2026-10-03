Una risonanza magnetica urgente con prima data disponibile nel 2030, bollette energetiche che salgono dove nascono nuovi data center e donne che denunciano minacce per aver scelto di vivere all’occidentale: sono i tre nuclei della nuova puntata di “Fuori dal coro“, in onda domenica 4 ottobre in prima serata su Retequattro con la conduzione di Mario Giordano.

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Sanità, liste d’attesa fino al 2030

Il programma di approfondimento di Mediaset dedica ampio spazio a un’inchiesta sulla sanità pubblica e sui tempi che oggi separano un cittadino da una prestazione diagnostica. Al centro della storia c’è Domenico, invalido di Barletta, che deve sottoporsi con urgenza a una risonanza magnetica: la prima data utile indicata dal sistema è collocata nel 2030. Nelle intenzioni della trasmissione, il caso diventa il simbolo di una difficoltà che non riguarda soltanto la Puglia.

Il problema delle attese pluriennali non conosce confini regionali: una risonanza magnetica con il Servizio Sanitario Nazionale risulta disponibile solo nel 2030 anche in Lombardia, dove la prima disponibilità presso strutture convenzionate SSN è stata fissata per la primavera di quell’anno. Chi sceglie invece la via del privato riesce a ottenere un appuntamento quasi immediatamente, spesso nell’arco di poche settimane. È la fotografia di un sistema a due velocità, in cui la capacità di spesa individuale determina l’accesso o meno alle cure diagnostiche.

La puntata si allarga poi a un approfondimento sui Comuni che non rispettano gli obblighi di legge previsti a sostegno delle famiglie con persone con disabilità, un tema che intreccia sanità, welfare locale e diritti e che riguarda da vicino migliaia di nuclei familiari costretti a fare i conti con servizi promessi e mai attivati. La trasmissione prova a raccontare proprio questo nodo, quello di una scadenza sanitaria che sembra irraggiungibile, attraverso storie concrete.

Data center, bollette e il prezzo delle guerre

A seguire, un focus sul prezzo delle guerre e sulle conseguenze economiche che ricadono su cittadini e imprese. Il caro gasolio e l’aumento del costo dei fertilizzanti stanno mettendo in seria difficoltà il settore agricolo, stretto tra spese di produzione in crescita e margini sempre più sottili: una dinamica che si riflette sui prezzi finali e sulla competitività delle aziende.

C’è poi un capitolo meno intuitivo ma altrettanto tangibile. Nelle zone in cui stanno sorgendo nuovi data center si registrano aumenti delle bollette dell’energia elettrica, perché l’enorme fabbisogno energetico di queste infrastrutture digitali finisce per incidere sui costi sopportati da famiglie e attività locali. Il programma mette a confronto i diversi aspetti di questa catena, dalla geopolitica fino al contatore di casa.

Donne minacciate e ricattate: l’inchiesta sull’influencer islamico di Reggio Emilia

L’ultima parte della puntata è dedicata alla storia di un influencer islamico di Reggio Emilia, denunciato da alcune donne che lo accusano di minacce e ricatti. La contestazione riguarda la loro scelta di vivere liberamente, secondo uno stile di vita occidentale: una decisione personale che, secondo le denunce, sarebbe stata usata come leva per intimidirle e condizionarne i comportamenti.

Il caso tocca il tema della libertà di autodeterminazione e del peso che pressioni culturali e comunitarie possono esercitare sulle scelte individuali. La trasmissione raccoglie le testimonianze di chi ha scelto di parlare, ricostruendo un quadro in cui la dimensione digitale dell’influenza sociale si salda con dinamiche di controllo molto concrete.