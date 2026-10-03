Şahika Ekinci ha inscenato la propria morte, ma il suo piano è tutt’altro che concluso. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit la dark lady della dizi riesce a diventare la nuova moglie di Hasan Alì Kuyucu e architetta un inganno destinato a travolgere l’intera famiglia. Ecco quello che ci aspetta tra domenica 4 e sabato 10 ottobre 2026.

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Le nozze a sorpresa e il vincolo sulle azioni

Il nuovo inganno prende forma dopo la finta morte di Şahika: la donna diventa la nuova moglie di Hasan Alì Kuyucu, convinto fino alla firma dei documenti di trovarsi sull’altare al fianco di Ender Çelebi. La truffa entra nella fase successiva quando, il giorno seguente, Şahika rifiuta di firmare i documenti dell’annullamento e annuncia a tutti le sue nozze con l’imprenditore.

Nella puntata di domenica 4 ottobre resta nascosta in casa in attesa del trionfo di Ender e recluta Hayati come suo braccio destro. Alla villa, invece, Feride decide di invitare alcune amiche ansiose di conoscere Yildiz, ma prima propone un cambio di look alla ragazza che, seppur reticente, accetta nella speranza di migliorare il rapporto con la suocera. Ender scopre che Şahika non può ricevere le azioni di Hasan Alì a causa di un vincolo che permette il trasferimento solo ai familiari, e nasce così la proposta di far sposare Ender con Hasan Alì per ottenere il controllo delle quote, ipotesi che all’inizio viene rifiutata. Intanto Şahika, travestita, si presenta a casa di Zehra per spaventarla, mentre Mert avverte Hasan Alì delle voci su una possibile denuncia di Ender, venendo però convinto a non indagare oltre.

Per chi vuole seguire l’evoluzione della storia, la dizi è in onda su Canale 5 la domenica alle 15.30, dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 16.00. È possibile seguirla anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Ricatti, bugie e pressione alta: la settimana di Şahika

Lunedì 5 ottobre Şahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Alì. Dopo aver ascoltato Zehra parlare del ritorno di Şahika, Yildiz decide di indagare, mentre Ender ricatta Hasan Alì. Nei giorni successivi la tensione cresce: provato dallo stress e dalla pressione alta, Hasan Alì viene accompagnato da Çagatay a casa.

Sul fronte di Yildiz, la situazione si complica con la vendita del locale usato come lavanderia. Per prendere tempo con il proprietario Ozgur, la ragazza finge di essere incinta, ma la bugia viene smascherata quando Cansu si congratula con lei davanti alla famiglia. Yildiz è così costretta ad ammettere di aver inventato tutto per rinviare la vendita. Nel frattempo Ender e Şahika riescono a recuperare le azioni della holding e mettono Hasan Alì alle strette, mentre Şahika obbliga Mahmut a collaborare rivelandogli di aver mentito sulla morte del padre.

Il divorzio non firmato e la crisi in famiglia

Venerdì 9 ottobre Hasan Alì e il suo avvocato attendono con ansia Şahika per firmare il divorzio prima che scadano le ventiquattro ore dal matrimonio. Il giorno seguente Hasan Alì sorprende Mert annunciando il ritorno di Şahika ed Ender in azienda, convincendolo che si tratti di una scelta d’immagine nonostante le recenti tensioni. Intanto Şahika si prepara a trasferirsi a casa del marito, mentre Yildiz, Caner ed Emir discutono del suo misterioso ritorno.

La situazione precipita quando Şahika si presenta a casa di Çagatay e annuncia di aver sposato Hasan Alì, lasciando tutti sconvolti e provocando una crisi in famiglia: Feride è fuori di sé, Yildiz e Asuman sospettano che dietro quelle nozze si nasconda un piano e nessuno crede alla storia dell’amore improvviso. Hasan Alì, messo alle strette, cerca di convincere Çagatay a sostenerlo, ma una volta rimasto solo con Şahika le impone di firmare il divorzio, scoprendo però che lei non ha alcuna intenzione di lasciarlo. Nello stesso tempo il rapporto tra Zehra e Mert precipita definitivamente e lui le consegna i documenti per il divorzio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI