Nervi tesissimi alla Forrester Creations: negli episodi in arrivo di Beautiful, Brooke prova a ricucire lo strappo tra la figlia Hope e il marito Ridge, convinto che sia stata proprio la ragazza a spingere Carter a prendersi gioco di lui per conquistare il comando dell’azienda. Steffy è d’accordo con questa tesi, e la mediazione diventa più complicata del previsto.

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Una frattura difficile da ricomporre

La tensione alla Forrester Creations resta altissima. Ridge non riesce ad accettare il tradimento di Carter, l’uomo che ha sempre considerato un fratello oltre che il suo collaboratore più fidato, e che invece ha sfruttato la sua fiducia per portare avanti un piano alle sue spalle. Brooke condanna l’azione, ma tenta di fargli notare che tutto è scaturito dalla reazione di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti, che ha portato al licenziamento di Hope. L’amministratore delegato resta però irremovibile.

Beautiful va in onda nei prossimi giorni dal lunedì al sabato alle 13:40 e la domenica alle 14:00 su Canale 5, ed è possibile seguirla anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset. Chi si fosse perso qualche puntata può recuperarla prima dei nuovi episodi.

Gli episodi giorno per giorno

Domenica 4 ottobre 2026: Ridge analizza con l’avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che si tratta di un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations. Il colpo per lui è devastante. Convinto che Hope abbia avuto un ruolo determinante nel condizionare l’amico, affronta Carter mettendolo davanti a una scelta definitiva: abbandonare Hope e rinunciare al progetto di prendere il controllo dell’azienda, così da poter ricominciare il loro rapporto come se nulla fosse accaduto. Allo chalet, Hope e Carter oscillano tra il senso di colpa e la speranza che Ridge sia pronto a reintegrare la linea Hope for the Future dopo aver ricevuto un suo messaggio.

Mercoledì 7 ottobre: Carter non arretra. Rivendica la piena responsabilità delle proprie decisioni e difende il sentimento che prova per Hope, rifiutando di rinunciare alla donna che ama. Il confronto tra i due si fa sempre più duro, e Ridge, profondamente ferito, interrompe il rapporto professionale con quello che era il suo ex alleato, arrivando a licenziarlo e minacciando contromosse legali. La frattura diventa personale: Carter è sconvolto, mentre Ridge confida a Brooke tutto il dolore per il tradimento dell’amico e ammette di avergli offerto un’ultima possibilità per salvare il loro rapporto, con una condizione semplice, rinunciare a Hope e al loro progetto.

Giovedì 8 ottobre: Hope si sente responsabile per quanto accaduto, dopo che Brooke ha rivelato tutto a Ridge. Carter la rassicura, spiegando che Brooke ha agito solo per proteggerla. Convinta che lei e molti altri siano stati sistematicamente emarginati dai Forrester, Hope difende la scelta di Carter come un tentativo di riportare meritocrazia ed equità in azienda, dopo la cancellazione della sua linea. Brooke, dal canto suo, rimprovera la figlia per aver scelto consapevolmente di tradire la fiducia della famiglia Forrester, mentre Hope sostiene di essere stata ingiustamente messa da parte. Ridge, intanto, è deciso a difendere l’azienda e il patrimonio della famiglia: dopo aver consultato Justin, si prepara ad affrontare la questione anche sul piano legale, mentre il tradimento di Carter continua a pesare sul suo rapporto con Brooke e sull’intera famiglia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI