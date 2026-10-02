Nuovo appuntamento con Le Iene, che giovedì 1° ottobre hanno proposto il secondo episodio stagionale in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.20. Veronica Gentili torna alla conduzione con Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. In studio arrivano volti noti come Sergio Múñiz e Max Laudadio. La puntata è visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

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Yara Gambirasio, nuove anomalie sui reperti

Luigi Pelazza torna sul caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra trovata senza vita in un campo a Chignolo d’Isola nel 2011. A distanza di anni dalla condanna definitiva all’ergastolo di Massimo Bossetti, basata principalmente sulla traccia genetica nota come Ignoto 1, la vicenda si arricchisce di un nuovo tassello.

Il legale di Bossetti, Claudio Salvagni, e il genetista forense Marzio Capra hanno rivelato i dettagli del materiale d’indagine visionato per la prima volta dalla difesa lo scorso 7 febbraio 2025, dopo che i giudici hanno accordato l’accesso ai reperti. Nel servizio precedente si era parlato di alcune fotografie ad alta definizione, in particolare dell’esito di cinque test rapidi antigene-anticorpo effettuati all’epoca su diverse porzioni del giubbotto e della felpa di Yara. Ora, documenti alla mano, vengono mostrate altre evidenze di anomalie ancora più gravi, che secondo gli autori del servizio potrebbero riscrivere la storia di questa vicenda giudiziaria.

Garlasco, i test sui pedali della bicicletta

In questi giorni si sta dibattendo sull’ipotesi che i test negativi condotti sui pedali della bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi fossero in realtà già noti dal 2007. Nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe, testimonianze inedite sembrano avvalorare questa tesi, riaccendendo i riflettori su uno dei punti più controversi dell’intera vicenda giudiziaria legata alla morte di Chiara Poggi.

Un dettaglio che, se confermato, cambierebbe il peso attribuito a quelle analisi nel corso dei diversi gradi di giudizio. Il programma ha deciso di approfondirlo raccogliendo voci mai ascoltate prima.

Boccia si racconta, tra Ranucci e il libro

Che rapporto lega Maria Rosaria Boccia e l’ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci? E cosa c’è dietro la foto del presunto bacio tra i due, di cui si è tanto parlato? L’imprenditrice di Pompei si racconta a Le Iene senza filtri, in un’intervista realizzata da Gaston Zama, che ha trascorso tre giorni al suo fianco mostrandola come non si era mai vista e raccogliendo confidenze sulla sua vita e sul legame con Ranucci.

Per alcuni giorni Boccia ha aperto le porte della sua casa e della sua quotidianità alle telecamere del programma, tra confidenze e momenti di commozione. All’ex conduttore di Report ha dedicato il suo ultimo libro, intitolato Guai a chi lo tocca – Io, Sigfrido e le tempeste, in copertina della quale compare una sorridente Boccia accanto a Ranucci rappresentato nei panni di Superman. La pubblicazione, fa sapere l’imprenditrice, ricostruisce il rapporto nato nel 2024 attraverso ricordi personali, conversazioni e documenti.

È sicuramente una persona devastata, un po’ triste, ma soprattutto anche lui per le persone che gli stanno intorno.

Sono queste le parole che Boccia pronuncia su Ranucci in un’anticipazione dell’intervista. L’inviato le chiede anche del rapporto tra l’ex conduttore di Report e Valter Lavitola: la risposta è che crede nei sani sentimenti di Sigfrido e che frequentare quotidianamente una persona in qualche modo ti lega, aggiungendo poi che Lavitola è sicuramente abbastanza discutibile per il suo passato. Parole che arrivano a pochi giorni dall’inizio del processo che vede Boccia imputata, dopo la denuncia dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione.

Nel 2024 Ranucci aveva trovato due proiettili davanti a casa sua come apparente minaccia; nella notte del 16 ottobre 2025 ignoti hanno fatto esplodere la sua auto, parcheggiata davanti all’abitazione, andata completamente distrutta tra due deflagrazioni molto forti udite dai residenti.

Spazio anche agli ospiti. Sergio Múñiz, attore ed ex modello che in Italia ha conquistato popolarità vincendo la seconda edizione de L’Isola dei Famosi, siederà in studio. Con lui arriva Max Laudadio, ex inviato di Striscia la Notizia, che nelle ultime settimane ha parlato sui social e in televisione, in particolare a Storie Italiane di Eleonora Daniele, dell’aggressione subita in casa: nella puntata svela ulteriori retroscena della vicenda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI