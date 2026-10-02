Da venerdì 2 ottobre torna su Prime Video la seconda stagione di Regina Rossa, il thriller d’azione nato dalla trilogia bestseller di Juan Gómez-Jurado, edita in Italia da Fazi Editore. Sei nuovi episodi adattano Lupa Nera, il secondo romanzo della saga, e promettono di alzare ulteriormente la tensione.

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Da Lupa nera allo schermo, con un cast rinnovato

Chi ha seguito la prima stagione ritrova i due protagonisti interpretati da Vicky Luengo (Antonia Scott) e Hovik Keuchkerian (Jon Gutiérrez), insieme a Vicenta N’Dongo, Fernando Guallar, Àlex Brendemühl, Karmele Larrinaga e Bruno Sevilla, tutti confermati. Al cast si aggiungono però volti nuovi, con un peso rilevante nello sviluppo della vicenda. Adriana Torrebejano veste i panni di Lola Moreno, Silvia Abascal quelli dell’ispettrice Romero, Mauricio Morales interpreta l’ispettore Belgrano. Completano il quadro Beka Lemonjava nel ruolo di Yuri, Javiera Sky nei panni della Lupa Nera e Féodor Atkine in quelli di Aslan Orlov.

Dietro la macchina da presa c’è Koldo Serra, già noto per lavori come Sin Huellas e La Casa de Papel. La produzione è firmata da Focus Studios (Group Focus) e Dopamine, con Josep Amorós come produttore esecutivo insieme allo stesso Serra. Amazon ha confermato la seconda stagione a poco meno di un mese dal debutto della prima, un tempo breve per una serie nata da uno dei bestseller più importanti in Spagna degli ultimi anni.

La trama: una corsa contro il tempo sulla Costa del Sol

La vicenda prende il via quando Lola Moreno, donna misteriosa sposata con il mafioso impulsivo Yuri, sopravvive a un agguato orchestrato dalla mafia russa e fa perdere le proprie tracce nascondendosi a Marbella. Antonia Scott e Jon Gutiérrez vengono incaricati di trovarla prima che sia troppo tardi, ma sulla loro strada si frappone la Lupa Nera, spietata ed enigmatica killer professionista al servizio del boss brutale e in decadenza Aslan Orlov.

Si scatena così una serrata corsa contro il tempo sulla Costa del Sol, tra poliziotti veterani ormai stanchi del crimine organizzato e pericolose lotte di potere. L’ambientazione pesa nello sviluppo della trama: secondo un’indiscrezione, Antonia e Jon si troveranno al centro di una rete di corruzione e cospirazione più estesa di quanto possano immaginare, mentre il personaggio di Mentor segue la pista di morti sospette legate ad altre “Regine Rosse” in tutta Europa, un filone che allarga il raggio d’azione della storia.

Davanti a quella che si preannuncia come la loro antagonista più implacabile, i due protagonisti dovranno affrontare la sfida e finiranno per consolidare ulteriormente il loro legame, mentre sullo sfondo si muovono poteri criminali in declino e nuove, pericolose alleanze.

Sei episodi in un solo giorno e una terza stagione già girata

Per chi preferisce le maratone, Prime Video ha confermato una distribuzione in modalità binge, con tutti i sei episodi disponibili lo stesso giorno, senza calendario settimanale: nessuna attesa tra una puntata e l’altra, quindi, per chi vuole seguire la caccia alla Lupa Nera tutta d’un fiato.

C’è però un dettaglio che fa ben sperare per il futuro della serie: è già stata girata anche una terza stagione, segnale che la produzione ha scelto di non perdere tempo e di investire sul lungo periodo. Quando la piattaforma annunciò il progetto, in molti si aspettavano un grande successo, trattandosi di uno dei bestseller più importanti in Spagna degli ultimi anni, e così è stato.

Voi come lo aspettate questo ritorno? Noi, nel frattempo, ci prepariamo a una Costa del Sol ben lontana dalle cartoline da vacanza, dove ogni inseguimento e ogni rivelazione potrebbero cambiare le sorti di Antonia e Jon.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI