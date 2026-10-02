Una rimpatriata tra amici d’infanzia dovrebbe prevedere qualche drink, un paio di aneddoti imbarazzanti e la scoperta che il compagno di banco di un tempo oggi ha otto figli e gira in camper. Invece, nel caso di John Cena, si finisce dentro un’operazione internazionale della CIA per salvare il mondo.

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Un assaggio dell’azione in arrivo su Apple TV

È stato diffuso in esclusiva, in un’anticipazione, uno sneak peek del nuovo action-adventure targato Apple TV, in arrivo globalmente il 9 ottobre. Le immagini mostrano la potenza di fuoco che attende Cena e i suoi amici d’infanzia, impreparati davanti a una reunion che si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso del previsto. C’è anche una finta caduta aerea da affrontare insieme ai vecchi compagni, ed è lecito sperare che l’attore se la cavi meglio al volante di un’auto che ai comandi di un aereo.

A dirigere il progetto c’è Sam Hargrave, stuntman diventato regista e già noto per Extraction e Extraction 2 su Netflix. La pellicola, ispirata alle macchinine Matchbox di Mattel, dura circa due ore (127 minuti secondo la scheda ufficiale) e ha una classificazione PG-13. Chi ha firmato la sequenza d’azione continua di 21 minuti in Extraction 2 ha ora a disposizione una scatola piena di automobili giocattolo con cui fare cose piuttosto folli, e l’accostamento promette bene.

Una rimpatriata diventata missione internazionale

La storia ruota attorno a Sean Walker, agente sotto copertura della CIA interpretato da Cena, che torna nella sua piccola città natale dopo tanto tempo. Quella che doveva essere una semplice rimpatriata con gli amici di sempre si trasforma in un incubo quando Sean viene drogato e rapito da un gruppo a caccia di una testata nucleare. La CIA comincia a credere che siano stati proprio Walker e i suoi amici a rubare l’arma, e il gruppo decide allora di riprendersela per scagionarsi: parte così un inseguimento internazionale frenetico e senza respiro.

Dietro la macchina da presa troviamo anche Pedro Luque alla fotografia, Dirk Westervelt al montaggio e Alex Belcher alle musiche. La sceneggiatura è firmata da David Coggeshall (The Family Plan), con l’accredito anche di Jonathan Tropper. A produrre ci sono David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Robbie Brenner, Ynon Kreiz e Jules Daly, mentre Hargrave ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Patrick Newall e Elizabeth Bassin.

Il cast, il press day e le origini del nome

Accanto a Cena c’è un gruppo di interpreti di primo livello, ognuno con il proprio personaggio: Jessica Biel è Aimee, Danai Gurira è Helen, Sam Richardson è Crosby, Teyonah Parris è Charmaine, Arturo Castro è Ted, Corey Stoll è Mosier e Golshifteh Farahani è Robbie. Nel cast figura anche Bill Camp. La data di uscita e le prime immagini erano state annunciate durante il press day di Apple TV al Barker Hangar di Santa Monica, dove Cena si è presentato insieme ai colleghi.

Resta da capire da dove arriva il nome del film. La linea di auto die-cast fu inventata da Jack Odell nel 1953, con un obiettivo piuttosto tenero: permettere a sua figlia di portare a scuola un giocattolo abbastanza piccolo da entrare in una scatola di fiammiferi, una matchbox appunto. Oggi quella stessa idea diventa un blockbuster, il secondo grande adattamento Mattel dopo il successo di Barbie di Greta Gerwig, vincitore dell’Oscar nel 2023. La strada scelta qui è però diversa: invece di indagare la vita interiore di una minuscola auto in metallo, Hargrave ha usato il gioco immaginativo legato ai giocattoli come base per un’avventura che mescola automobili, spionaggio e sequenze spettacolari in giro per il mondo.

Per vederlo servirà un abbonamento ad Apple TV+, che negli Stati Uniti costa 14,99 dollari al mese, mentre il prezzo italiano resta soggetto a variazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI