Giovedì 1° ottobre, alle 21:25, Rete 4 trasmette una nuova puntata di Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. L’appuntamento mette insieme politica, economia, integrazione e sicurezza, con ospiti chiamati a confrontarsi su ciascun tema.

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L’intervista a Fausto Bertinotti

La serata si apre con un faccia a faccia tra Del Debbio e Fausto Bertinotti, ex politico e storico esponente della sinistra italiana. Il confronto parte dai prezzi calmierati della benzina e dal peso che le scelte del Governo hanno sulle tasche delle famiglie, per poi allargarsi alla situazione politica generale, all’operato dell’esecutivo e alla visione dell’opposizione.

Il confronto tocca nodi sensibili, dalle misure economiche agli equilibri tra maggioranza e forze di minoranza, e permette di seguire da vicino il ragionamento di una delle voci più riconoscibili del panorama politico italiano messa a confronto diretto con la linea del Governo.

Islam, integrazione e sicurezza: le inchieste del programma

Dopo l’intervista, la puntata prosegue con l’inchiesta sull’Islam e sull’integrazione dei musulmani in Italia, un filone che il programma segue da tempo e che si arricchisce di nuovi elementi. Al centro del dibattito ci sono due misure che stanno animando il confronto pubblico: l’introduzione del tetto agli studenti stranieri nelle classi e il divieto di utilizzare burqa e niqab negli istituti scolastici.

Sono scelte che dividono l’opinione pubblica e chiamano in causa il rapporto tra scuola, diritti e identità culturale: il programma le affronta mettendo a confronto posizioni diverse, con l’obiettivo di offrire un quadro il più possibile completo delle conseguenze pratiche di queste decisioni.

Lo spazio finale è dedicato al tema della sicurezza e al fenomeno dei maranza, la cui presenza nelle città continua ad alimentare discussioni e preoccupazioni. Anche qui il confronto si sposta su ciò che accade nelle strade e su come le istituzioni intendono rispondere.

Il parterre di ospiti

A dibattere sui vari temi della puntata saranno, tra gli altri, Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Matteo Ricci (Partito Democratico), Matteo Perego (Forza Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Isabella Tovaglieri (Lega) e Davide Faraone (Italia Viva). Una composizione che copre l’intero arco parlamentare e che garantisce, come da tradizione del format, un confronto serrato tra maggioranza e opposizione su ciascuno dei temi trattati, dall’economia all’integrazione, fino alla sicurezza urbana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI