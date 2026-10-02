Netflix continua a pescare nel mondo dell’editoria Young Adult e questa volta mette le mani su American Royals, la saga bestseller di Katharine McGee che immagina un’America mai esistita, con tanto di corona, dinastia e principi cresciuti a Palazzo. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma ha già trovato il suo sceneggiatore.

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Cosa sappiamo del progetto Netflix

Secondo quanto riportato, la serie è attualmente in sviluppo presso Netflix. A occuparsi dell’adattamento sarà Ted Malawer, co-sceneggiatore di Red, White & Royal Blue, esperienza che lo ha portato a lavorare su un progetto che intreccia romance, giovani protagonisti e dinamiche legate a famiglie e istituzioni di enorme rilevanza pubblica, lo stesso terreno su cui si muove la saga di McGee.

L’acquisizione non è stata indolore per la piattaforma, che ha vinto una gara tutt’altro che tranquilla per aggiudicarsi i diritti della serie letteraria. Alla produzione partecipano Alloy Entertainment e Warner Bros., con Malawer nelle vesti di produttore esecutivo insieme a Leslie Morgenstein, presidente e direttore creativo di Alloy Entertainment, che nel suo curriculum annovera titoli come Purple Hearts e The Sisterhood of the Traveling Pants.

Al momento non sono stati annunciati né il cast né una data per l’inizio delle riprese, e non esiste ancora una finestra di uscita. Il coinvolgimento di Malawer resta quindi il primo elemento creativo concreto emerso sul progetto, mentre la definizione di “in sviluppo” non equivale ancora a un ordine definitivo per la produzione.

Un’America alternativa governata dai Washington

La particolarità di American Royals sta tutta nel suo punto di partenza. La saga appartiene al genere della storia alternativa e immagina che George Washington abbia accettato una corona dopo la Guerra d’Indipendenza. Due secoli e mezzo più tardi, la Casa dei Washington governa ancora gli Stati Uniti, e al centro delle vicende ci sono la Principessa Beatrice, la Principessa Samantha e il Principe Jefferson.

Questa premessa distingue il progetto dalle più tradizionali produzioni Young Adult e fornisce a Netflix un universo narrativo già sviluppato. La serie seguirà i giovani membri della famiglia reale americana immaginaria mentre affrontano relazioni, aspettative familiari e la competizione per la corona. La romance gioca un ruolo centrale, con due principesse che si contendono il trono e due ragazze in lotta per le attenzioni del principe, un mix che nelle intenzioni dovrebbe permettere alla piattaforma di costruire una storia capace di svilupparsi su più stagioni qualora il primo adattamento si trasformi in una serie effettivamente ordinata.

Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla struttura degli episodi, sul numero di puntate o su quanto fedelmente la futura serie seguirà i romanzi: molto dipenderà dai prossimi passi dello sviluppo.

Ted Malawer e la sfida di adattare quattro romanzi

Il curriculum dello sceneggiatore offre qualche indicazione sulla possibile sensibilità dell’adattamento. Per Malawer si tratta di un ritorno su Netflix, dove era già stato sceneggiatore della miniserie Halston con Ewan McGregor. Nel suo percorso figurano anche Red, White & Royal Wedding, Rise, American Rust e Law & Order.

Il materiale a disposizione non manca. Pubblicata da Ember, la serie di McGee comprende quattro libri: American Royals (2019), Majesty (2020), Rivals (2022) e Reign (2023), più la novella prequel Inheritance (2022). Un progetto editoriale inizialmente previsto in due volumi, poi ampliato fino a quattro più il prequel, che ha superato oltre mezzo milione di copie vendute.

Per Netflix, American Royals potrebbe quindi diventare una nuova saga televisiva costruita attorno a un universo già conosciuto dai lettori, con il vantaggio di avere davanti a sé un arco narrativo lungo e articolato. Cast, showrunner, eventuale ordine della serie e tempi di produzione restano però ancora da definire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI