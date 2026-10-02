La scuola sta per ricominciare anche per i protagonisti di Abbott Elementary. Il trailer della sesta stagione anticipa il ritorno della pluripremiata comedy creata da Quinta Brunson, pronta a riportare il pubblico nella scuola pubblica di Philadelphia insieme al gruppo di insegnanti, sempre determinati ad aiutare gli studenti nonostante risorse limitate e un’amministrazione scolastica tutt’altro che semplice.

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Abbott Elementary 6 riapre le porte della scuola per un nuovo anno

Le nuove immagini riportano al centro la formula che ha reso Abbott Elementary una delle comedy televisive più apprezzate degli ultimi anni: insegnanti appassionati alle prese con una realtà scolastica spesso caotica, una preside sopra le righe, difficoltà quotidiane che diventano materiale per la comicità della serie. Creata da Quinta Brunson, che interpreta anche Janine Teagues, la serie racconta fin dal suo esordio la quotidianità di un gruppo di docenti in una scuola pubblica di Philadelphia. Combina il formato della workplace comedy con uno sguardo affettuoso sul mondo dell’istruzione, e trasforma problemi concreti, dalla scarsità delle risorse alle difficoltà burocratiche, nel punto di partenza delle vicende dei protagonisti.

Accanto a Brunson tornano i volti ormai familiari della Abbott: Tyler James Williams nei panni di Gregory Eddie, Janelle James come Ava Coleman, Chris Perfetti come Jacob Hill, Lisa Ann Walter come Melissa Schemmenti, William Stanford Davis come Mr. Johnson e Sheryl Lee Ralph nel ruolo di Barbara Howard. La sesta stagione sarà composta da 22 episodi e arriverà a pochi giorni dal debutto americano, previsto su ABC il 7 ottobre 2026.

Cosa cambia ad Abbott: promozioni, sindacato e nuove dinamiche

Il trailer conferma il ritorno del gruppo al completo e mostra anche alcune novità destinate a rimescolare gli equilibri interni alla scuola. Gregory Eddie è stato promosso a vicepreside, mentre Melissa Schemmenti è diventata rappresentante sindacale: due cambiamenti che introducono nuove dinamiche sul posto di lavoro e che promettono di complicare la vita dei colleghi. C’è poi una regola che farà discutere: ad Ava Coleman non è più consentito imprecare con il personale scolastico, un vincolo che per un personaggio come il suo suona quasi come una provocazione.

Nel trailer appare anche Katy Mixon come guest star, protagonista di un confronto con Melissa per una sedia contesa e per la “gerarchia” non scritta della scuola, un dettaglio che conferma quanto la serie continui a lavorare sui piccoli grandi conflitti quotidiani del corpo docente. Dietro alle situazioni assurde e alla comicità resta la dedizione di persone che continuano ad amare il proprio lavoro e i propri studenti, anche quando devono operare in una scuola sottofinanziata e confrontarsi con un distretto scolastico non sempre all’altezza delle loro necessità.

Quando vederla: date, streaming e riconoscimenti

Negli Stati Uniti Abbott Elementary 6 debutterà su ABC mercoledì 7 ottobre alle 20:30 ET / 17:30 PT, collocandosi nella fascia oraria delle 20:30/19:30c dopo Scrubs e prima di Celebrity Jeopardy!. Gli episodi saranno disponibili in streaming il giorno successivo su Hulu e su Hulu tramite Disney+ per gli abbonati al bundle. In Italia le prime cinque stagioni sono presenti su Disney+, mentre al momento non risulta ancora indicata sulla pagina italiana della piattaforma una data ufficiale per l’arrivo della stagione 6.

La sesta stagione segnerà anche un traguardo importante: con il settimo episodio, intitolato “One Hundred”, la serie raggiungerà quota centesimo episodio. Intanto i riconoscimenti continuano ad arrivare. Abbott Elementary ha ricevuto sette nomination agli Emmy Awards 2026, inclusa la quinta nomination consecutiva come Outstanding Comedy Series, e Quinta Brunson ha ottenuto una candidatura come miglior attrice protagonista, mentre Tyler James Williams e Janelle James sono stati candidati rispettivamente come miglior attore e miglior attrice non protagonista. La serie è stata riconosciuta anche per la scrittura, la regia e il casting, e ha ricevuto una nomination come miglior serie televisiva, commedia o musical ai Golden Globes 2026.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI