Prime Video ha trovato il volto di uno dei suoi prossimi misteri soprannaturali: Ben Hardy sarà il protagonista di Stillwater, la nuova serie thriller tratta dall’omonima graphic novel di Chip Zdarsky e Ramón K. Pérez. L’attore britannico, già visto in X-Men: Apocalypse e Bohemian Rhapsody, guiderà gli otto episodi del progetto.

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Ben Hardy sarà Daniel West, l’uomo che vuole fuggire da Stillwater

Secondo quanto riportato da Deadline, Hardy interpreterà Daniel West, un ex detenuto che riceve una lettera misteriosa con una promessa difficile da ignorare: nel piccolo centro di Stillwater potrebbe trovare le risposte sul proprio passato e una considerevole eredità. Quando raggiunge la cittadina, però, Daniel scopre rapidamente che dietro quell’apparente opportunità si nasconde qualcosa di più inquietante.

Stillwater è infatti governata da regole impossibili: nessuno invecchia, nessuno muore e nessuno può andarsene. Una condizione che sulla carta potrebbe somigliare al sogno dell’immortalità, ma che trasforma la cittadina in una prigione dalla quale Daniel dovrà capire se esista davvero una via d’uscita. Su questo paradosso si costruisce l’intera premessa della graphic novel originale, ed è lo stesso meccanismo a sostenere la tensione della serie televisiva.

Chi c’è dietro la nuova serie di Prime Video

La piattaforma ha ordinato otto episodi da circa un’ora ciascuno, dando il via libera al progetto alla fine di luglio 2026. Al momento non è stata annunciata una data di uscita. L’ingresso di Ben Hardy è uno dei primi passi concreti verso la realizzazione ed è, per ora, l’unico componente del cast reso noto. Dietro l’adattamento ci sono due nomi con esperienza televisiva: Greg Berlanti, tra gli artefici dell’Arrowverse di The CW, sarà produttore esecutivo insieme a Carly Wray, sceneggiatrice e produttrice che ha lavorato a serie come Westworld e Watchmen. I due hanno anche scritto insieme l’episodio pilota.

La produzione è affidata a Warner Bros. Television, Berlanti Productions, Skybound Entertainment e Amazon MGM Studios. Tra i produttori esecutivi figurano anche Sarah Schechter, Leigh London Redman e Robbie Rogers di Berlanti Productions, insieme a Robert Kirkman, David Alpert, Rick Jacobs, Glenn Geller e allo stesso Zdarsky per Skybound Entertainment, con Jonathan Gabay nel ruolo di produttore esecutivo. La provenienza dal catalogo Skybound è significativa: la graphic novel originale, pubblicata nel settembre 2020, è costruita attorno al paradosso di una comunità nella quale l’immortalità, anziché rappresentare un privilegio, diventa progressivamente qualcosa di più sinistro.

“Siamo fan di Ben da molto tempo e siamo entusiasti di raccontare questa storia insieme. C’è in lui una durezza, ma anche qualcosa di incredibilmente aperto e pieno d’anima. Daniel ha bisogno di entrambe le cose. Dal momento in cui abbiamo visto Ben nel ruolo, è stato impossibile immaginare chiunque altro.”

Berlanti e Wray hanno anche spiegato cosa li ha spinti verso il progetto, dichiarandosi entusiasti di immergersi in Stillwater perché va oltre la solita storia sull’immortalità. Una dichiarazione che lascia intuire come la serie possa esplorare, oltre al mistero della fuga impossibile, anche le dinamiche di una comunità costretta a convivere con regole di cui non conosce l’origine.

Da X-Men a Bohemian Rhapsody, il percorso di Ben Hardy

Per l’attore britannico si tratta di un’occasione importante come protagonista di una serie televisiva. Hardy ha debuttato al cinema interpretando Angel in X-Men: Apocalypse nel 2016, per poi vestire i panni del batterista dei Queen Roger Taylor in Bohemian Rhapsody. Successivamente è apparso accanto a Sydney Sweeney in The Voyeurs, nel film d’azione 6 Underground con Ryan Reynolds e, più di recente, in The Conjuring: Il rito finale. Nel suo percorso figurano anche titoli come Only the Brave e, sul fronte televisivo, serie come The Girl Before, The Woman in White e EastEnders.

Il suo prossimo impegno lo vedrà accanto a Felicity Jones in Eleven Missing Days, film indipendente dedicato alla famosa scomparsa di Agatha Christie e diretto da Bertie Ellwood. Nel frattempo, la premessa di Stillwater si inserisce in un filone horror e mystery fertile negli ultimi anni, quello delle comunità apparentemente normali dalle quali è impossibile fuggire. La particolarità della nuova serie sarà però l’immortalità dei suoi abitanti: se nessuno può morire e nessuno può invecchiare, il mistero non riguarderà soltanto come Daniel possa lasciare Stillwater, ma anche chi abbia creato quelle regole e quale prezzo debbano pagare gli abitanti per rispettarle. La serie non ha ancora una data di uscita ufficiale su Prime Video.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI