Prime Video punta ancora su Jack Reacher. A poche settimane dalla conclusione della quarta stagione, arriva il rinnovo ufficiale per una sesta stagione, mentre la quinta è già in lavorazione: il franchise continua a crescere e a macinare record.

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Reacher 6 è ufficiale: Prime Video raddoppia

La conferma è arrivata direttamente da Prime Video: Reacher avrà una sesta stagione, con Alan Ritchson ancora una volta nei panni del protagonista. La notizia non coglie di sorpresa, dato che la produzione è già al lavoro sulla quinta stagione, attualmente in fase di riprese a Toronto e basata sul romanzo Make Me di Lee Child, il ventesimo della serie. Per la sesta, invece, non è stato ancora annunciato quale libro verrà adattato: il dettaglio emergerà più avanti, con l’avvicinarsi della produzione.

Questo rinnovo rappresenta un caso più unico che raro: è la prima volta che Reacher riceve due ordini di stagione separati nello stesso anno, una doppietta che sottolinea la fiducia di Amazon nel progetto. Se la quinta stagione dovesse debuttare, com’è probabile, nell’estate 2027, la sesta potrebbe arrivare non molto tempo dopo.

Ritchson, dal canto suo, ha già le idee chiare su cosa vorrebbe vedere nella sesta stagione. Interpellato su Threads, ha indicato Die Trying (il secondo libro della serie) come suo preferito, aggiungendo con ironia:

Fun fact: I had it approved until someone got re-elected.

Una battuta che la dice lunga su quanto l’attore sia legato al personaggio e su quanto conti il suo coinvolgimento creativo.

Numeri da record e un universo in espansione

Il rinnovo trova spiegazione nei numeri. La quarta stagione, adattamento di Gone Tomorrow, ha totalizzato 66 milioni di spettatori globali nei primi 28 giorni, superando i risultati della terza e diventando una delle cinque stagioni più viste nella storia delle produzioni originali Prime Video. Il 58% del pubblico è arrivato dai mercati internazionali, con una presenza particolarmente significativa in territori come Regno Unito, Germania e Brasile.

Dal debutto nel 2022, Reacher avrebbe raggiunto complessivamente 200 milioni di spettatori, consolidandosi come uno dei titoli di punta della piattaforma. Un successo costruito anche attraverso una programmazione regolare, che ha permesso alla serie di mantenere una presenza costante senza le lunghe attese diventate comuni per molte produzioni streaming. Le stagioni 2, 3 e 4 sono inoltre le tre stagioni più viste di una serie di ritorno, ovvero non una prima stagione, nella storia di Prime Video.

Con questo rinnovo, Reacher diventerà la seconda serie scripted più longeva di Prime Video, dietro solo a Bosch e a pari merito con Invincible, anch’essa rinnovata fino alla sesta stagione. La quarta stagione, composta da otto episodi, ha debuttato il 12 agosto, con il finale disponibile dal 16 settembre. Proprio il 16 settembre Prime Video ha lanciato Neagley, lo spin-off dedicato a Frances Neagley, personaggio interpretato da Maria Sten e una delle più fidate alleate di Reacher. Gli otto episodi della prima stagione sono stati pubblicati tutti insieme, ma non è ancora stato annunciato un eventuale rinnovo per una seconda.

Peter Friedlander, Head of Global Television di Amazon MGM Studios, ha celebrato il rinnovo sottolineando il ruolo di Alan Ritchson, ormai difficilmente separabile dal personaggio creato da Lee Child:

Alan Ritchson è Jack Reacher: ha offerto un’interpretazione che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Insieme ai nostri partner di Paramount Television Studios, non potremmo essere più entusiasti di continuare questo viaggio.

La serie è prodotta da Paramount Television Studios e Amazon MGM Studios, con Nick Santora nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Tra i produttori esecutivi figurano anche lo stesso Lee Child e Alan Ritchson.

Jack Reacher, un personaggio immutabile

La conferma della sesta stagione mostra quanto Amazon continui a puntare sull’universo creato da Lee Child. Con numerosi romanzi ancora disponibili per essere adattati, la struttura stessa della serie permette di rinnovare ambientazioni, personaggi secondari e minacce mantenendo Jack Reacher come elemento centrale e praticamente immutabile, un vantaggio che consente agli autori di esplorare storie sempre diverse senza perdere l’identità del protagonista.

Ritchson ha scherzato più volte sulla possibilità di continuare a interpretare il personaggio anche in età avanzata, alimentando l’idea di un Reacher che invecchia sullo schermo proprio come nei libri. È ancora troppo presto per sapere quanto a lungo Prime Video vorrà effettivamente proseguire, ma una cosa è ormai certa: dopo Reacher 5, Jack Reacher tornerà almeno per un’altra stagione. Il viaggio, a quel punto, potrebbe durare ancora a lungo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI