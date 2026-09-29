Sono arrivate le prime immagini di Legacy of Spies, il thriller di spionaggio firmato MGM+ e BBC che riporta sullo schermo l’universo di John le Carré con due interpreti di peso come Charlie Hunnam e Matthew Macfadyen. Le riprese, fa sapere la produzione, sono ufficialmente terminate.

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Prime immagini e fine delle riprese

Nei primi scatti diffusi dalla produzione, Charlie Hunnam veste i panni dell’agente operativo Alec Leamas e appare all’esterno, immerso nella notte. Matthew Macfadyen interpreta invece George Smiley, uno dei personaggi più celebri creati dallo scrittore britannico, mostrato con il suo caratteristico aspetto composto, completo, cravatta e occhiali. Un primo sguardo che conferma la volontà di restare fedeli all’immaginario visivo delle storie di le Carré.

La serie sarà composta da otto episodi e combinerà materiale proveniente da due romanzi: La spia che venne dal freddo (The Spy Who Came in from the Cold) e Un passato da spia (A Legacy of Spies), pubblicato nel 2017. Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma con i lavori sul set conclusi il progetto entra nella fase di post-produzione.

Legacy of Spies segna il ritorno di Smiley in televisione dopo circa quarant’anni: l’ultimo a interpretarlo in un drama televisivo fu Alec Guinness, mentre nel 2011 toccò a Gary Oldman portarlo sul grande schermo in La talpa (Tinker Tailor Soldier Spy).

Berlino, la Stasi e il ritorno di Smiley

Ambientata durante la Guerra Fredda, la storia prende il via al Muro di Berlino, dove Alec Leamas assiste all’uccisione del suo ultimo agente da parte delle guardie della Germania Est. Da lì il racconto si sviluppa su più fronti. Leamas recluta Doris Quinz, una donna della Germania Est incaricata di portare clandestinamente in Occidente documenti di grande valore, mentre sulle sue tracce si mettono Josef Fiedler e Hans-Dieter Mundt, uomini legati alla Stasi determinati a fermare la fuga di informazioni.

Parallelamente, George Smiley agisce dietro le quinte confrontandosi con una mente strategica sovietica, mentre la giovane e idealista Liz Gold finisce coinvolta direttamente nel conflitto. La presenza simultanea di Leamas e Smiley permette alla serie di intrecciare alcune delle figure più importanti della narrativa di le Carré, muovendosi tra operazioni sul campo, doppi giochi e strategie di intelligence. Chi ha amato i romanzi dello scrittore britannico ritroverà quell’atmosfera fatta di ambiguità morale e calcolo freddo.

Cast, sceneggiatura e distribuzione

Accanto a Hunnam e Macfadyen il cast comprende Daniel Brühl nei panni di Josef Fiedler, Devrim Lingnau Islamoğlu come Doris Quinz, Agnes O’Casey come Liz Gold e Felix Kammerer nel ruolo di Hans-Dieter Mundt. Ci sono poi Dan Stevens come Bill Haydon, Jake Dunn come Peter Guillam, Anjana Vasan come Connie Sachs, Charlotte Ritchie come Ann Smiley, Joe Alwyn come Jim Prideaux e Hugh Laurie come Control.

La sceneggiatura è firmata da Stephen Cornwell e Clarissa Ingram, e il nome del primo non è casuale: Stephen Cornwell è il figlio di John le Carré, che completò il romanzo A Legacy of Spies tre anni prima di morire, all’età di 89 anni, nel 2020. La produzione è curata da The Ink Factory (già dietro a The Pigeon Tunnel e The Night Manager), in co-produzione con Amusement Park Film (All Quiet on the Western Front) e in associazione con 127 Wall Productions e Paramount Television Studios, per BBC e MGM+. Alla regia troviamo Michael Lennox (Say Nothing, Crystal Lake), executive producer e lead director, affiancato da Claudia Llosa (The Vampire Lestat, The Milk of Sorrow) come second director e co-executive producer.

Le riprese principali sono iniziate il 13 aprile 2025 e si sono svolte principalmente nella Repubblica Ceca, con ulteriori lavorazioni nel Regno Unito e in Germania. Sul fronte della distribuzione internazionale, la serie debutterà in esclusiva su BBC iPlayer e BBC One nel Regno Unito, e su MGM+ negli Stati Uniti, in Germania, Spagna, Italia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Brasile e America Latina di lingua spagnola. Sarà inoltre trasmessa su SBS in Australia, Sky New Zealand, Sky Switzerland e Canal+ in Francia e nei territori francofoni, nell’Europa centrale e orientale e nell’Africa subsahariana.

Per Hunnam il progetto rappresenta un altro ritorno alla serialità dopo i ruoli che hanno seguito il successo di Jax Teller in Sons of Anarchy: la conclusione delle riprese arriva poco dopo la sua interpretazione di Andrew Borden in Monster: The Lizzie Borden Story su Netflix, e dopo la nomination agli Emmy ottenuta per la stagione precedente dell’antologia, in cui vestiva i panni di Ed Gein. Macfadyen arriva invece dal grande riconoscimento conquistato con Succession, dove ha interpretato Tom Wambsgans guadagnando due Emmy.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI