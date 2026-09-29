Mancano meno di tre mesi al debutto della serie Harry Potter di HBO, e il puzzle del cast è ormai quasi completo. La seconda stagione è già in lavorazione: ecco chi vestirà i panni dei personaggi più amati e chi, tra i volti dei film originali, tornerà a Hogwarts.

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Il cast della prima stagione

Il 25 dicembre 2026, su HBO e in streaming su HBO Max, arriverà Harry Potter e la Pietra Filosofale: otto episodi da circa un’ora ciascuno, che promettono di essere l’adattamento più fedele ai libri di J.K. Rowling mai realizzato. Al centro di tutto c’è il trio protagonista, interpretato da Dominic McLaughlin nei panni del ragazzo che è sopravvissuto, Alastair Stout come Ron Weasley e Arabella Stanton come Hermione Granger. Per trovarli la produzione ha avviato un open casting a cui hanno partecipato oltre 30.000 bambini, un numero che dà l’idea di quanto fosse sentita l’attesa per questo progetto.

Attorno a loro si muove un cast di grande esperienza. John Lithgow sarà Albus Dumbledore, Paapa Essiedu interpreterà Severus Snape, Janet McTeer vestirà i panni di Minerva McGonagall e Nick Frost quelli di Rubeus Hagrid. Tra i nomi annunciati figurano anche Katherine Parkinson come Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn come Lucius Malfoy, Bertie Carvel come Cornelius Fudge, Bel Powley e Daniel Rigby nei panni di Petunia e Vernon Dursley.

La famiglia Weasley è al completo: i gemelli Tristan e Gabriel Harland saranno Fred e George, Ruari Spooner sarà Percy e Gracie Cochrane interpreterà Ginny. Tra i banchi di Hogwarts ritroveremo poi Orson Matthews come Oliver Wood, capitano della squadra di Quidditch del Grifondoro, affiancato da Asha Soetan (Angelina Johnson), Eire Farrell (Katie Bell) e Serrana Su-Ling Bliss (Alicia Spinnet), insieme a Leo Earley (Seamus Finnigan), Alessia Leoni (Parvati Patil) e Sienna Moosah (Lavender Brown). Ci sono anche i giocatori meno noti della scena: D’Angelou Osei-Kissiedu (Graham Montague), Dylan Heath (Adrian Pucey) e Cornelius Brandreth (Terence Higgs).

Warwick Davis torna a Hogwarts

In mezzo a tante new entry, c’è una sola, preziosa conferma dal passato. Warwick Davis, che ha interpretato il professor Filius Flitwick in tutti e otto i film della saga, riprenderà il ruolo anche nella serie HBO. È l’unico attore, finora, a ricoprire nella serie lo stesso personaggio che aveva nei film originali, e la scelta di Flitwick appare coerente con lo spirito del personaggio. Questa volta però l’attore si concentrerà solo sul docente di Incantesimi: il banchiere goblin Griphook, che nella versione cinematografica era interpretato proprio da Davis, sarà affidato a Leigh Gill.

Parlando con la Press Association del ritorno nei panni del professore, Davis ha spiegato quanto quel personaggio gli sia caro:

«È stato uno dei miei personaggi preferiti in tutta la mia carriera. È una figura molto calorosa e simpatica, per come la vedo io. L’ho costruito in gran parte ispirandomi ad alcuni miei insegnanti. È quel tipo di professore a cui puoi dire che hai dimenticato i compiti e non se la prenderà. Ti dirà: ok, non farlo più, ma per ora non preoccuparti. Essere invitato a interpretarlo di nuovo per la serie è stato un enorme onore, e sono entusiasta di raccontare di nuovo queste storie perché sono storie fantastiche».

Il corpo docente si arricchisce con Sirine Saba nel ruolo della professoressa Pomona Sprout, Richard Durden come il professor Cuthbert Binns e Bríd Brennan nei panni di Madam Poppy Pomfrey.

La seconda stagione prende forma

Mentre la prima stagione si prepara al debutto, la produzione non si è fermata: le riprese della stagione 2 sono attualmente in corso ai Warner Bros. Studios Leavesden, nel Regno Unito. Tra le new entry più chiacchierate c’è Rafe Spall, che interpreterà Arthur Weasley, insieme a Molly Hewitt-Richards nel ruolo di Mirtilla Malcontenta (Moaning Myrtle) e Jasper Ambrose in quello di Colin Creevey.

Il colpo di scena più discusso riguarda però Gilderoy Lockhart: a vestirne i panni sarà Kit Harington, noto al grande pubblico per Game of Thrones, subentrato a Nicholas Hoult, costretto a lasciare il progetto per conflitti di agenda. Tecnicamente si tratta di un recast, ma per Harington non è un terreno del tutto nuovo, perché l’attore aveva già doppiato Lockhart nella versione audio di Harry Potter e la Camera dei Segreti pubblicata di recente. HBO aveva provato a far coincidere i due impegni preesistenti di Hoult, ma quando le riprese delle scene di Lockhart sono state spostate all’interno del calendario della stagione 2 l’operazione non è più risultata fattibile, e l’attore è stato liberato dal contratto. Quello di Harington è il secondo recast della serie: anche Gracie Cochrane, Ginny Weasley nella prima stagione, ha lasciato il progetto prima dell’inizio della seconda, e non è stato ancora annunciato chi prenderà il suo posto.

Sul fronte creativo, Jon Brown, sceneggiatore della prima stagione, è stato promosso a co-showrunner per la stagione 2, affiancando Francesca Gardiner, che resta la mente dietro la serie. Per chi non vede l’ora di tornare a passeggiare nei corridoi di Hogwarts, l’appuntamento è fissato a Natale 2026 su HBO Max, disponibile anche nei mercati di recente lancio come Germania, Italia, Regno Unito e Irlanda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI