The Four Seasons torna con una terza stagione, e la macchina produttiva è già in movimento: otto nuovi episodi, nuove destinazioni e lo stesso gruppo di amici pronto a farci ridere tra una crisi di mezza età e l’altra.

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La terza stagione è ufficialmente in produzione

Dopo il successo della seconda stagione, Netflix ha confermato che The Four Seasons 3 è entrata in lavorazione. La notizia del rinnovo era stata diffusa al BANFF World Media Festival da Jinny Howe, responsabile delle serie scripted di Netflix per Stati Uniti e Canada, durante una conversazione con Michael Schneider di Variety. Il gruppo di amici più disfunzionale del piccolo schermo è ora un passo più vicino a rimettersi in viaggio per quattro nuove vacanze.

Le ideatrici della serie, Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, hanno commentato così la notizia:

“Siamo entusiaste di poter dare vita a una terza stagione di The Four Seasons. Grazie a tutti coloro che ci hanno guardato. Persone di mezza età, LFG!”

Anche Tracey Pakosta, vicepresidente delle serie comedy statunitensi di Netflix, ha voluto sottolineare l’attaccamento del pubblico a questa storia:

“È stata una gioia seguire il viaggio caotico e bellissimo di questi amici di lunga data. Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield hanno un modo magico di mescolare cuore e umorismo tagliente, facendoci sentire parte del cerchio ristretto. Il pubblico si è innamorato di questi personaggi e dell’elettrica chimica di questo leggendario cast. Siamo felicissimi di prolungare la vacanza per la Stagione 3.”

La serie è prodotta da Universal Television, divisione di Universal Studio Group, con Little Stranger, Inc. come casa di produzione. I numeri parlano chiaro: la seconda stagione ha conquistato una posizione nella Top 10 di Netflix in 56 Paesi, mentre la prima ha totalizzato oltre 24,4 milioni di visualizzazioni dopo il lancio.

Otto episodi e riprese tra Islanda e New York

La terza stagione sarà composta da otto episodi e le riprese sono programmate da metà settembre 2026 fino a metà dicembre dello stesso anno, in modo da chiudere i lavori prima delle festività. Tra le location confermate spicca Reykjavík, in Islanda, che promette panorami diversi dalle solite ville al mare a cui la serie ha abituato il pubblico.

Non sono stati rivelati altri luoghi specifici, ma si ipotizza che il cuore della produzione resti nella regione tra New York e il New Jersey, senza escludere ulteriori trasferte in Italia, complice il legame con uno dei personaggi introdotti nel finale della seconda stagione. Quanto all’uscita, con i lavori che si concluderanno entro la fine del 2026, si apre la strada per un debutto nel corso del 2027: le prime due stagioni erano arrivate a fine primavera, a maggio, e non è da escludere che la terza segua lo stesso calendario.

Cosa aspettarci dalla storia

Tutto il cast principale è atteso al ritorno. Con la promessa di una novità nella vita di Anne, lasciata intravedere alla fine della seconda stagione, ci aspettano svolte, colpi di scena e parecchie risate. I dettagli sulle nuove vacanze restano ancora top secret, ma qualche indizio sul futuro di Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani) dopo il trasferimento a Philadelphia è già arrivato.

Calvani spera che nella terza stagione “esploreremo i nostri amici gay”, mentre Domingo aggiunge che gli piacerebbe “portare gli etero in quella vacanza”. Nessuna notizia ufficiale sul cast è stata ancora condivisa, ma considerando che Anne stava instaurando un legame con Gianpiero, interpretato da David Tennant, il suo ritorno sembra probabile, insieme all’arrivo di nuove guest star.

Lang Fisher ha preferito non sbilanciarsi sulla trama, limitandosi a un ironico teaser: “Possiamo promettervi che ci saranno quattro stagioni, quattro location, e le persone saranno lì in vacanza.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI