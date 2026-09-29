Stasera, martedì 29 settembre, Alessandro Di Battista torna in televisione. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle sarà ospite di DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7 a partire dalle 21.15. È la sua prima apparizione in studio dopo il malore accusato a Cuba e l’operazione subita a L’Avana, un rientro atteso dopo settimane di silenzio e di aggiornamenti affidati soltanto ai canali social.

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Dal malore a Cuba al ritorno in studio

Lo scorso 28 agosto Di Battista era stato colpito da un malore mentre si trovava a Cuba con la famiglia. Sottoposto alle cure dei medici, è stato prima stabilizzato e poi trasferito all’ospedale de L’Avana, dove era arrivato “lucido e in grado di rispondere alle domande dei medici”. Qui è stato operato d’urgenza, per poi rientrare in Italia con un’aeroambulanza il 12 settembre. Il rientro in patria ha comportato un nuovo passaggio in ospedale, con il ricovero al Gemelli di Roma concluso con le dimissioni del 18 settembre.

Da circa due settimane l’ex parlamentare è di nuovo in Italia. La scorsa settimana, in occasione della prima puntata della trasmissione, aveva inviato un videomessaggio a Floris annunciando il suo ritorno: “Tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba”. Nella scorsa stagione televisiva Di Battista era stato una presenza quasi fissa nello studio del programma, e il suo ritorno è uno dei momenti più attesi della serata.

Chi sta meglio tra maggioranza e opposizione

Il ritorno di Di Battista non è l’unico motivo di interesse della puntata, al centro della quale c’è anche l’analisi su chi sta meglio e chi sta peggio tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. In studio, tra gli altri, anche Pier Luigi Bersani. Sui consensi del governo e della premier Giorgia Meloni pesa innanzitutto il caro carburanti, dopo la mossa di alcune compagnie che hanno introdotto un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Sul tavolo anche l’irruzione sulla scena politica del generale Vannacci e i risultati delle elezioni suppletive per la Camera a Reggio Calabria, un appuntamento che aiuta a capire l’umore dell’elettorato.

Spazio poi agli esteri, con le ultime novità sui conflitti in corso e le conseguenze del loro protrarsi per l’Italia e per l’Europa. Sul fronte economico si parlerà delle novità in arrivo per le tasche degli italiani in materia di fisco e pensioni, contenute nella prossima manovra del governo, l’ultima prima del voto: temi concreti, che toccano direttamente la vita quotidiana e che finiranno per incidere sul giudizio degli elettori.

Ospiti, copertina e dove vedere la puntata

La copertina satirica della serata è affidata, come sempre, a Luca e Paolo. La puntata sarà visibile in televisione sul canale 7 del digitale terrestre e in diretta streaming sul sito ufficiale della rete, nella sezione dedicata a DiMartedì. Il programma è disponibile anche sull’app LA7 per smartphone e smart TV, oltre che su la7.it, così da poter seguire il dibattito in studio anche da dispositivi mobili o da casa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI