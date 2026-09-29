Dal 5 all’11 ottobre 2026 alla Forrester Creations esplode una crisi senza precedenti, mentre un vecchio interrogativo torna a tormentare la famiglia. Ecco cosa succede nelle nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13:40 circa e in streaming su Mediaset Infinity.

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Il colpo di mano di Carter e la rabbia di Ridge

La soap statunitense creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, in onda negli Stati Uniti su CBS dal 23 marzo 1987, prosegue in prima visione assoluta anche in Italia e stavolta consegna uno dei conflitti più duri degli ultimi anni, ruotando attorno a un documento che cambia gli equilibri dell’azienda di famiglia.

Lunedì 5 ottobre: Ridge analizza con l’avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che ha effettivamente orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations. L’uomo è travolto dal dolore e dall’incredulità: non riesce a capacitarsi di come quello che considerava un fratello abbia potuto manipolare la sua fiducia per amore di Hope. Brooke, pur condannando l’azione, tenta di riportare la questione alle sue origini, ricordando che tutto è scaturito dall’ingiusta reazione di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti, che ha portato al licenziamento della figlia. Ridge, però, resta irremovibile. Allo chalet, Hope e Carter oscillano tra il senso di colpa e la speranza che il patriarca sia pronto a reintegrare la “Hope for the Future” dopo aver ricevuto un suo messaggio, ma quella speranza potrebbe scontrarsi con la dura reazione dell’amministratore delegato.

Martedì 6 ottobre: Ridge affronta Carter e gli offre un’ultima possibilità, cioè rinunciare a Hope, che considera la vera responsabile della situazione, e ricominciare come se nulla fosse accaduto. Carter rifiuta, rivendicando la piena responsabilità del piano e difendendo il proprio amore per Hope. Brooke dal canto suo rimprovera la figlia: pur comprendendo il dolore causato dal licenziamento e dalla cancellazione della linea, le ricorda che lei e Carter hanno scelto consapevolmente di tradire la fiducia della famiglia Forrester. Hope ribatte che Steffy è stata ingiusta e sostiene che Carter abbia agito per dare un futuro migliore all’azienda e a tutti i dipendenti. Il confronto si inasprisce, e la puntata di mercoledì 7 ne è la prosecuzione diretta.

Giovedì 8 ottobre: Carter è sconvolto dopo il duro scontro. Ridge, dal canto suo, confida a Brooke tutto il dolore per il tradimento dell’amico che considerava un fratello e ammette di avergli offerto un’ultima chance per salvare il loro rapporto, a una condizione semplice: rinunciare a Hope e al loro progetto. Carter ha rifiutato, scegliendo di restare al fianco della donna che ama. Hope si sente responsabile per quanto accaduto, dopo che Brooke ha rivelato tutto a Ridge, ma Carter la rassicura spiegando che la madre ha agito solo per proteggerla, e confessa che la delusione di Ridge è stata più dolorosa della sua rabbia. Nel frattempo, deciso a difendere l’azienda, l’amministratore delegato si prepara a reagire anche sul piano legale. La puntata di venerdì 9 è la parte 2 del giorno precedente.

Sabato 10 ottobre: la crisi esplode definitivamente. Ridge licenzia immediatamente Carter, mentre Steffy cerca di comprendere come un uomo sempre leale abbia potuto spingersi a tanto. Dietro il suo gesto c’è Hope, con cui ha iniziato una relazione sentimentale: convinta che lei e molti altri siano stati sistematicamente emarginati dai Forrester, difende la scelta di Carter come un tentativo di riportare meritocrazia ed equità in azienda dopo la cancellazione della sua linea. Per domenica 11 ottobre le anticipazioni sono ancora in attesa.

Il giallo sulla paternità di Luna

Accanto allo scontro societario, la settimana porta con sé anche una storyline parallela destinata a complicarsi ulteriormente. Il test di paternità dà finalmente il suo verdetto: Jack non è il padre biologico di Luna. Deve così chiedere perdono a Poppy, mentre il mistero, anziché sciogliersi, diventa ancora più intricato.

A quel punto Finn ripensa al rapporto avuto in passato con Poppy e decide di affrontarla direttamente per ottenere la verità. L’interrogativo che sembrava destinato a trovare risposta si trasforma quindi in una domanda ancora più scomoda: chi è davvero il padre biologico di Luna?

Daphne Rose e il piano segreto di Steffy

C’è poi un terzo fronte, apparentemente più leggero ma decisivo per il futuro dell’azienda. Hope e Carter sono entusiasti dell’arrivo di Daphne Rose: per loro riuscire a collaborare con una professionista di quel livello rappresenta un’enorme opportunità. Hope considera quasi provvidenziale il suo interesse per l’azienda e incoraggia Carter a utilizzare tutto il proprio fascino per convincerla a firmare.

Quello che Hope non sa è che l’arrivo di Daphne non è affatto casuale. Dietro di lei c’è Steffy, il cui obiettivo è riprendere il controllo della Forrester Creations e, per riuscirci, colpire il rapporto tra Carter e Hope. Daphne è lo strumento principale di questo piano, e il peso che può avere su equilibri già così fragili è facile da immaginare.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI