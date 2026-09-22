Ottobre 2026 si preannuncia un mese importante per Netflix: il 15 torna The Diplomat con Keri Russell, ma la data segnata in rosso da molti abbonati è un’altra. Il 22 ottobre arriva la terza stagione di Nobody Wants This, la commedia romantica con Adam Brody e Kristen Bell che ha conquistato il pubblico. Dopo due stagioni di alti e bassi, Noah e Joanne si preparano a fare il grande passo: andare a vivere insieme.

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La data d’uscita e il ritorno della coppia

Il primo episodio della terza stagione, scritto da Erin Foster e Ryann Werner, debutterà su Netflix il 22 ottobre 2026, insieme agli altri nove episodi. La serie era stata rinnovata a novembre 2025, meno di due settimane dopo l’uscita della seconda stagione, e il conto alla rovescia è ormai agli ultimi giorni. Le prime due stagioni sono già disponibili sulla piattaforma, per chi vuole un rewatch prima del debutto.

I numeri spiegano l’attesa. La prima stagione ha aperto con 10,3 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni e ha totalizzato 1,2 miliardi di minuti guardati in una sola settimana, mentre la seconda ha debuttato con 8,6 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni, confermandosi in cima alla classifica dei titoli TV in lingua inglese. Nel frattempo, Adam Brody e Kristen Bell hanno ottenuto entrambi una candidatura agli Emmy nella categoria Outstanding Lead Acting in a Comedy.

Noah e Joanne convivono: cosa aspettarsi

Dopo essersi riconfermati l’uno per l’altra alla fine della scorsa stagione, Noah e Joanne si trasferiscono in una casa e in una relazione che finalmente sembra solida. La terza stagione si apre proprio con la loro convivenza, un momento che porta con sé nuove dinamiche e problemi inediti. La sinossi ufficiale invita a prepararsi a provare quella sensazione della “prima volta” tutta da rivivere.

Preparatevi a provare quella sensazione della “prima volta”, di nuovo. Dopo essersi riconfermati l’uno per l’altra alla fine della scorsa stagione, Joanne e Noah si trasferiscono in una casa, e in una relazione, che finalmente sembra solida, abbracciando ogni emozionante “prima” che accompagna la costruzione della loro vita insieme.

Il co-showrunner ed executive producer Bruce Eric Kaplan ha spiegato che, dopo gli alti e bassi della seconda stagione, era importante lasciare alla coppia un momento di assestamento e divertimento.

Dopo gli alti e bassi di Noah e Joanne nella Stagione 2, era davvero importante per noi dire: “Lasciamo che abbiano il loro momento adesso, quello di sistemarsi e divertirsi”.

La creator Erin Foster ha aggiunto che la chimica tra i due non deve spegnersi con la convivenza: “Volevamo assicurarci che questa coppia fosse ancora divertente e civetta l’una con l’altra. È questo che li rende speciali e perché si piacciono così tanto… Non importa da quanto tempo stai insieme. Quella dinamica è ciò che vogliamo replicare nello show: una volta che ti sei sistemato, non deve smettere di essere divertente”.

Nuovi ingressi e sottotrame

Netflix ha confermato il ritorno di Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha) e Jackie Tohn (Esther). Ad affiancarli arrivano volti nuovi. Andrew Rannells interpreta Sebastien, un rivale di Joanne nella classe di conversione; Keyla Monterroso Mejia è Amber, una donna nella classe di introduzione all’ebraismo di Joanne ossessionata dal trovare un marito ebreo; Sarah Silverman veste i panni della Rabbi Eden, l’insegnante che diventa una presenza di supporto per Joanne e Noah; Avan Jogia sarà Travis, un ragazzo sicuro di sé e imperturbabile che metterà i nervi a dura prova di Joanne.

Tra i personaggi secondari, i fan hanno notato a lungo la chimica latente tra Morgan e Sasha. Con Sasha di nuovo “sul mercato”, la loro amicizia prende una piega complicata e, secondo gli showrunner, questa “cosa non detta” tra loro verrà finalmente affrontata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI