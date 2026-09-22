Vent’anni di permanenza in onda non si spiegano soltanto con le trame: contano anche i personaggi entrati nell’immaginario collettivo. È il caso di NCIS, e di un uomo che da oltre due decenni incarna l’anima del franchise: Leroy Jethro Gibbs, interpretato da Mark Harmon. L’attore è pronto a tornare da protagonista nella terza stagione di NCIS: Origins.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno di Mark Harmon in NCIS: Origins

Per capire il peso della notizia serve un passo indietro. La prima serie di NCIS, partita nel 2003, viene considerata dalla maggior parte del pubblico il punto di partenza del franchise, ma molti dei personaggi più iconici sono nati prima, in JAG, in onda dal 1995 al 2003. Nell’ottava stagione di quello show comparvero per la prima volta Gibbs, Anthony DiNozzo (Michael Weatherly), Caitlin Todd (Sasha Alexander), Abby Sciuto (Pauley Perrette) e il dottor Donald “Ducky” Mallard (David McCallum), poi diventati protagonisti della serie originale. Con oltre 500 episodi e 23 stagioni alle spalle, NCIS non lascia il piccolo schermo, e con lui resta anche lo spin-off/prequel NCIS: Origins.

Poche settimane fa i fan hanno esultato all’annuncio del ritorno di Harmon nei panni di Gibbs nella terza stagione, in arrivo martedì 6 ottobre. L’attore era già comparso nella serie in un ruolo di piccola entità, nella premiere dell’ottobre 2024 e come ospite speciale nel crossover del novembre 2025 tra NCIS e NCIS: Origins. Questa volta però la sua versione più matura di Gibbs sarà una presenza costante: apparirà in tutti e 10 gli episodi della nuova stagione, un dato che pesa se si considera che le prime due stagioni contavano 18 puntate ciascuna. Harmon, che è anche produttore esecutivo della serie, continua inoltre a narrare ogni episodio.

La nuova foto con Woody e il figlio Sean in guest star

Nel pomeriggio CBS ha diffuso una nuova immagine che mostra Mark Harmon nei panni di Gibbs insieme all’amico Woody, interpretato da Bobby Moynihan: la foto è tratta dal secondo episodio della terza stagione, intitolato “My Own Worst Enemy”, scritto da Laura Valdivia e diretto da Jessica Lowrey. Un’altra novità riguarda da vicino la famiglia Harmon: Sean Harmon, figlio di Mark, sarà guest star nello stesso episodio nel ruolo dell’agente FBI Casey Bloom. Sean figura anche tra i produttori esecutivi della stagione, insieme a David J. North, allo stesso Mark Harmon, a Michele Greco e a Eric Christian Olsen.

Sul fronte della trama, la terza stagione costruirà un mistero ambientato nel presente che si ricollega al periodo trascorso da Gibbs a Camp Pendleton negli anni ’90, sviluppandosi lungo l’intero arco narrativo. I fan ritroveranno il personaggio già nell’episodio premiere, “Don’t You Forget About Me”: i fantasmi del passato lo raggiungono, mandando in frantumi il suo tranquillo ritiro in Alaska. Nel secondo episodio si intrecciano invece due linee temporali, come spiega la sinossi ufficiale diffusa da Paramount:

“Nel presente, Gibbs (Mark Harmon) torna alla civiltà e chiede un favore al vecchio amico Woody (Bobby Moynihan). Nel 1992, la squadra si unisce per aiutare Woody quando viene accusato dell’omicidio di un rivale del bowling.”

In Origins il Gibbs degli anni ’90 è interpretato da Austin Stowell, affiancato da Mariel Molino nei panni di Lala Dominguez e Kyle Schmid in quelli di Mike Franks. La seconda stagione si era chiusa con un cliffhanger importante: il rapimento di Randy (Caleb Foote) a causa del suo lavoro di digitalizzazione dei file NIS, e il bacio tanto atteso tra Lala e Gibbs, dopo che la squadra aveva abbattuto Abe Pruitt, il grande antagonista dell’annata.

Un martedì all’insegna di NCIS

Per chi segue l’intero universo, la serata del martedì su CBS si preannuncia ricca: NCIS apre la programmazione con la premiere della stagione 24 alle 20:00 ora locale, mentre il nuovo spin-off NCIS: New York, con LL Cool J nei panni di Sam Hanna, chiude la serata alle 22:00. Dopo il debutto, i nuovi episodi di NCIS: Origins andranno in onda ogni martedì, e tutte le stagioni della serie restano disponibili in streaming su Paramount+, per recuperare o rivedere le puntate precedenti prima di immergersi nel nuovo mistero che legherà il presente di Gibbs al suo passato in California.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI