Matt Murdock ha ancora un caso da chiudere, ma questa volta sarà davvero l’ultimo. Daredevil: Born Again si prepara a salutare il pubblico di Disney+ con la terza stagione, e l’addio arriva insieme a un cambio di guardia dietro la macchina da presa che complica non poco il quadro.

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La terza stagione sarà l’ultima

Secondo quanto riportato, la serie terminerà il proprio percorso su Disney+ dopo il debutto della terza stagione, atteso per marzo 2027. Le riprese si sono concluse un paio di mesi fa e, stando a fonti di Deadline, questa mattina sono state effettuate chiamate telefoniche al cast per comunicare ufficialmente che questa sarà la stagione finale. Marvel Studios aveva confermato il rinnovo lo scorso autunno, senza però lasciar intendere che si sarebbe trattato dell’ultimo capitolo della storia.

Per capire il senso di questa scelta conviene guardare al quadro generale, perché Disney e Marvel sembrano orientate a investire meno risorse nelle serie TV live-action su Disney+. Si rafforzano così le voci secondo cui Marvel Television si starebbe allontanando dal live-action per concentrarsi sull’animazione, mentre la compagnia vorrebbe tornare a puntare con decisione sui film, ritenendo che le numerose serie arrivate sulla piattaforma abbiano finito per diluire il proprio brand. Disney+ ha già cancellato Wonder Man dopo averlo inizialmente rinnovato per una seconda stagione. Restano comunque in sviluppo tre-cinque serie live-action, e fonti riferiscono che sia appena arrivato il via libera per uno spy thriller noto con il nome di Zodiac.

I numeri non erano stati un problema. La prima stagione aveva registrato il miglior debutto di una serie su Disney+ nel 2025, totalizzando 7,5 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi cinque giorni di programmazione.

Scardapane lascia la serie a metà post-produzione

A rendere la situazione ancora più articolata c’è il cambio ai vertici creativi. Dario Scardapane, che aveva creato il revival targato Marvel, lascia il ruolo di showrunner dopo che il suo contratto non è stato rinnovato. Non è chiaro chi accompagnerà il progetto fino al completamento dei lavori, dato che sta uscendo dalla serie nel bel mezzo della post-produzione: una situazione inedita per un prodotto di questo calibro, che si trova a gestire le fasi finali senza la figura che ne aveva definito l’impianto narrativo.

La storia produttiva di Daredevil: Born Again, del resto, è stata tutt’altro che lineare. Dopo un ritardo causato dagli scioperi di Hollywood del 2023, la serie aveva subito un profondo rifacimento che aveva portato Scardapane e altri a sostituire il team creativo già al lavoro sulla prima stagione. Quella stagione, originariamente prevista per 18 episodi, era poi stata divisa in una prima tranche da 9 episodi e in una seconda da 8, rimodellando completamente il ritmo della narrazione.

I Defenders si preparano allo scontro finale

Se il futuro produttivo è incerto, il futuro narrativo promette almeno di chiudere il cerchio. La seconda stagione aveva già avviato la riunione del cast dei Defenders, riportando Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones e regalando un cameo a Mike Colter come Luke Cage. Le foto dei paparazzi scattate durante le riprese della terza stagione hanno poi confermato il ritorno di Finn Jones nei panni di Danny Rand, alias Iron Fist, insieme a Ritter e Colter, con i tre attesi a fare squadra per sconfiggere il Kingpin, privato del titolo di sindaco di New York City.

Nel frattempo Daredevil si ritrova in prigione e la sua identità è stata resa pubblica in seguito al finale della seconda stagione, elementi che lasciano immaginare una resa dei conti particolarmente tesa. Sul fronte del cast ritroviamo Charlie Cox nei panni dell’avvocato cieco Matt Murdock, Vincent D’Onofrio come Wilson Fisk e Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, mentre Elden Henson era tornato come Foggy Nelson soltanto per essere ucciso nella premiere della serie. Un finale del genere non era forse quello che ci si aspettava per un percorso durato tre stagioni su Netflix e altrettante su Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI