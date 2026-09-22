Sabato 3 ottobre la Rai riaccende il sabato sera: Milly Carlucci torna in pista con la 21ª edizione di Ballando con le stelle. Il cast è confermato, gli abbinamenti vip-maestri sono definiti e un nuovo studio è pronto ad accogliere il pubblico di Rai 1.

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Il cast al completo e gli abbinamenti

La lista dei concorrenti è ufficiale, così come il nome del professionista che li accompagnerà in pista. Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ballerà con Nikita Perotti, già vincitore dell’ultima edizione in coppia con Andrea Delogu. La giornalista Manuela Moreno sarà affiancata da Carlo Aloia, mentre Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, danzerà con Giovanni Pernice.

Spazio anche allo sport: l’ex calciatore Alessandro Matri è in coppia con Giada Lini, e il campione di salto triplo Andy Díaz balla al fianco di Gioia Giovanatti, una delle new entry di questa stagione. Sul fronte della recitazione ci sono Massimo Ghini con Valentina Fiorini (anche lei new entry), Anna Safroncik con Leonardo Lini e Monica Guerritore con Luca Urso. Tra i volti televisivi più chiacchierati, Jimmy Ghione, ex inviato di Striscia la notizia, ballerà con Anastasia Kuzmina, mentre l’ex prete influencer Alberto Ravagnani sarà in coppia con Erika Martinelli.

Comicità e musica completano il quadro, con Riccardo Rossi e Elisa Terrasi, il cantautore Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Ornella Muti con Pasquale La Rocca. Sono tredici coppie in tutto, con un mix che alterna volti storici del piccolo schermo, sportivi, attori e personaggi del web. Alcuni maestri sono conferme ormai consolidate, altri rappresentano le novità che Milly Carlucci ha voluto inserire per dare al programma un’identità leggermente diversa rispetto al passato.

Una giuria in trasformazione

Se il cast dei ballerini è definito, il bancone dei giudici è ancora in parte da completare. Al momento sono stati annunciati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano, che cambia ruolo: dalla postazione a bordo campo passa a sedersi tra i giurati. Una novità non da poco, perché potrebbe cambiare gli equilibri dello show e il modo in cui il pubblico è abituato a seguirlo.

Il nome del quinto giurato, invece, non è ancora confermato. L’indiscrezione più insistente riguarda Barbara D’Urso, che secondo le voci circolate potrebbe occupare proprio quel posto. Al momento si tratta però di una suggestione, non di un annuncio ufficiale: nessuna conferma è arrivata dalla produzione.

Il tesoretto vacante e il nuovo studio

Il passaggio di Matano al bancone dei giudici lascia libero un ruolo centrale, quello del custode del tesoretto, che assegna il montepremi accumulato dai concorrenti. Anche in questo caso non c’è ancora una decisione definitiva: circolano i nomi di Simona Ventura e di Francesca Fialdini, ma per ora non è arrivata alcuna conferma.

Quello che invece è certo riguarda la location. Lasciato l’Auditorium del Foro Italico, quest’anno il nuovo studio che ospiterà lo show si trova a Saxa Rubra, un cambio di scenografia e di spazi che accompagnerà tutta la stagione e che potrebbe influenzare anche il modo in cui verranno costruite le esibizioni e gli spazi dedicati al pubblico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI