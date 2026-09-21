Settimana ad alta tensione a La Promessa: l’arrivo di un nuovo volto sconvolge gli equilibri della tenuta, mentre il sequestro di Lorenzo continua a tenere tutti con il fiato sospeso. Ecco le anticipazioni delle puntate in onda su Rete 4, tutti i giorni alle 19.50 e il sabato in prima serata, con la possibilità di seguirle in streaming su Mediaset. Per scoprire quando va in onda La Promessa e recuperare le puntate perse grazie alla replica, potete consultare le informazioni aggiornate.

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Carlo Castejón, il nuovo valletto che manda in crisi Maria

In vista dell’imminente matrimonio tra Angela de Figueroa e Lorenzo de la Mata, il maggiordomo Cristobal Ballesteros decide di assumere come rinforzo temporaneo il giovane Carlo Castejón. Quello che sembra un semplice ingaggio si trasforma in un terremoto per Maria Fernandez, perché il ragazzo è il padre del bambino che lei aspetta. Una circostanza resa ancora più delicata dal fatto che Carlo non sa nulla della gravidanza, visto che tra i due c’è stato soltanto un incontro di una notte.

Nei prossimi episodi Maria si prepara a rivelare a Carlo la verità, un passo tutt’altro che semplice da compiere. Il suo percorso si intreccia con le difficoltà che la tenuta sta attraversando, in un clima in cui ogni equilibrio appare precario. Per conoscere meglio gli interpreti coinvolti in queste vicende, è possibile consultare il cast completo de La Promessa.

Il sequestro di Lorenzo e lo scontro con Curro

Curro, convinto che Lorenzo sia il responsabile della morte di Jana e delle tragedie che hanno colpito la sua famiglia, decide di passare all’azione: lo sequestra e lo minaccia con una pistola per costringerlo a confessare. Il capitano de la Mata tenta di manipolarlo facendo leva sul passato, ma l’arrivo di Angela cambia gli scenari, perché la giovane si ritrova a sua volta a puntare l’arma contro Lorenzo, in un momento di grande tensione.

La scomparsa di Lorenzo alimenta sospetti e paure. Angela inizia a temere il coinvolgimento di Curro, il quale nega tutto ma nasconde un segreto sconvolgente, ed è distrutta dal senso di colpa per aver premuto il grilletto, salvo poi vedere Lorenzo ricomparire e minimizzare la vicenda. Nel frattempo Curro confida ad Angela di aver coinvolto Manuel nella lotta contro Lorenzo e stringe un’alleanza con Pia, allargando così il fronte contro il capitano.

Catalina, Santos e il mistero di Madame Cocotte

Sul fronte delle indagini, Leocadia informa Adriano e Martina che l’investigatore ha una pista su Catalina, anche se non può ancora rivelare dettagli. Nel frattempo Enora, Tono e Manuel lavorano al nuovo motore, mentre Teresa impone disciplina alla servitù suscitando malumori. Lope pretende una punizione per Santos, colpevole di avergli rubato le ricette e l’onore, e Cristobal gli consegna il denaro guadagnato dalle pubblicazioni. Insieme a Vera, Lope accusa Santos di essere l’uomo dietro il furto, arrivando così a una svolta nel mistero legato a Madame Cocotte.

Il colpo di scena più importante riguarda ancora Manuel: pur di impedire che Lorenzo sposi Angela, propone al capitano de la Mata il 25% della Promessa in cambio della rinuncia al matrimonio. Martina, dal canto suo, decide di non lasciare la tenuta finché i bambini non saranno migliorati, una scelta che Adriano accoglie con gratitudine, mentre le tensioni tra lei e Jacobo restano sullo sfondo insieme ai nuovi progetti di Enora e Toño. Per tutti gli aggiornamenti e le novità sulla soap, potete consultare la sezione dedicata a La Promessa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI