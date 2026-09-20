Domenica 20 settembre torna in prima serata su Canale 5 Racconto di una notte, la dizi turca che in queste settimane sta tenendo gli spettatori con il fiato sospeso. Al centro della puntata c’è soprattutto Sevde, la cui storia arriva a un punto di non ritorno, mentre attorno a lei si snodano trame che promettono altrettante scosse.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La morte di Sevde e l’incontro con Fatma

Il cuore della puntata ruota attorno a Sevde, che dopo aver scoperto l’identità della vera madre del marito Ferman perde la vita. Sul pontile va in scena lo scontro decisivo: Afet spinge la nuora in acqua e la uccide accidentalmente, dal momento che Sevde non sa nuotare e la suocera non riesce a far arrivare i soccorsi in tempo. Prima di quello strappo definitivo, la donna era tornata a riprendersi ciò che riteneva suo e aveva incontrato Fatma, che si rivela essere la vera madre di Ferman. Proprio da Afet arriva un’altra rivelazione pesante: il marito le ha chiesto il divorzio e la tradisce da diversi mesi con un’altra donna.

Nella villa il timore si trasforma presto in panico, perché Afet teme che qualcuno possa accusarla della morte della nuora, soprattutto quando Fatma si presenta alla tenuta con il video dell’incidente sul pontile. A tormentarla c’è anche un secondo pensiero: che il segreto legato all’identità di Ferman possa mandare a monte il suo matrimonio con Asaf. A chiudere il cerchio arriva la polizia alla tenuta, stavolta però per Sureyya.

Mahir, Gulizar e le altre trame della serata

Quando Mahir scopre che sua madre Sureyya è ricoverata in ospedale, va subito a prenderla e la rassicura promettendole che farà il possibile per trovare i suoi rapitori, gli stessi che le hanno sottratto i gioielli ricevuti come regalo di nozze da Mehmet. Poco dopo viene a sapere dell’arresto dell’uomo che ha derubato la madre e si reca immediatamente in commissariato per interrogarlo.

Nel frattempo Afet viene messa alle strette da Kursat, dopo aver chiuso Gulizar in una stanza della villa per impedirle di convolare a nozze. Quando Kursat arriva, le guardie provano a fermarlo, ma lui non ha intenzione di andarsene senza la sua futura moglie: dopo un confronto acceso con la donna, chiama lui stesso le forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti Gulizar denuncia la suocera e, poco più tardi, Kursat le confessa di aver avuto in passato un figlio con Handan.

Sul fronte degli altri personaggi, Ozan lascia Ezra senza parole rivelandole di essere suo nipote, al punto da provocarle un malore. Salih comunica intanto a Sare di averle organizzato un incontro con la madre biologica, e la ragazza esplode di gioia. La scomparsa di Canfeza fa invece preoccupare Mahir, che tira un sospiro di sollievo solo quando la ritrova in un maneggio insieme a Ozan. Dopo aver accettato le scuse del marito, la donna lo convince a cenare a casa di Ozan con il resto della famiglia. Mahir aveva ragione a non fidarsi di lui: i fatti sembrano dargli ragione, visto che l’uomo mente sulla sua vera identità.

Doppio appuntamento e la corsa verso Denizlim

A partire da giovedì 17 settembre 2026 la soap turca affianca l’appuntamento della domenica con una nuova collocazione in prima serata su Canale 5, un raddoppio che permette di seguire le vicende della famiglia Yilmaz due volte a settimana senza perdere il filo degli intrecci.

E il materiale da raccontare non manca. Mahir deve far fronte a un’emergenza familiare dopo essere stato ridotto in fin di vita dal malvagio Selim: sua madre Sureyya gli ha lasciato una lettera in cui annuncia di essere partita per saldare il debito con Mehmet. Da qui prende il via una corsa contro il tempo che porta Mahir e Canfeza verso Denizlim, il luogo dove Mehmet fu ucciso vent’anni prima. Durante il tragitto, però, la donna viene aggredita, rapinata e abbandonata in un bosco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI