Propaganda Live ha aperto la nuova stagione su La7 con una puntata che ha mescolato musica, reportage e approfondimento: al centro della serata, l’omaggio a Francesco Guccini firmato da Vinicio Capossela e un viaggio a Lampedusa tra le storie di chi arriva e di chi vive sull’isola da anni.

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L’apertura con Capossela e l’omaggio a Guccini

La prima puntata stagionale è andata in onda venerdì 18 settembre a partire dalle 21:15, aprendosi con Vinicio Capossela, che ha interpretato uno dei brani di Francesco Guccini per rendere omaggio a una delle figure più importanti della canzone d’autore italiana. Un inizio in musica coerente con l’identità del programma, che anche quest’anno alterna ospiti, interviste, reportage, satira e monologhi. Una parte della narrazione resta affidata alle esibizioni dal vivo della Propaganda Orkestra, elemento ricorrente dello spettacolo condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Lampedusa, Sea-Watch e il racconto del Mediterraneo

Dopo l’apertura musicale, lo studio ha accolto Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, chiamata a raccontare il fenomeno migratorio e il lavoro delle organizzazioni impegnate nel Mediterraneo. Il tema dei salvataggi in mare è poi tornato nel primo reportage della nuova stagione, girato a Lampedusa. Il viaggio della troupe segue la visita di Papa Leone XIV nei luoghi simbolo dell’isola: la frontiera del Mediterraneo, le storie di chi arriva e quelle di una comunità che da anni convive con il dramma delle migrazioni. Il racconto parte da uno dei luoghi più emblematici dell’attualità per restituirne immagini, voci e atmosfere, mantenendo la profondità dell’approfondimento giornalistico che caratterizza il programma.

Monologhi, satira e dove rivedere la puntata

Sul fronte dei monologhi sono tornati Andrea Pennacchi e Francesco Fanucchi, mentre ha debuttato sul palco di Propaganda Live la stand-up comedian Maura Bloom, nuovo innesto nella squadra degli interventi comici. La puntata è stata accompagnata dai commenti degli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata, dalla satira di Makkox e dalla consueta Social Top Ten, che ha chiuso la serata ripercorrendo i momenti più curiosi, discussi e sorprendenti della settimana. Chi ha perso la diretta può recuperare la puntata in streaming sul sito e sull’app di LA7, disponibile da smartphone e da smart TV, per seguire anche i prossimi appuntamenti della stagione con lo stesso mix di informazione, ironia e musica che ha contraddistinto il ritorno del programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI