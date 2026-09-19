Il thriller I Will Find You (in Italia Ti ritroverò) è l’ultimo adattamento di Harlan Coben per Netflix. Nonostante le recensioni contrastanti, ha scalato le classifiche fino a diventare la quinta serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma.

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La trama e il cast di Ti ritroverò

La storia ruota attorno a David Borroughs (Sam Worthington), un padre che sta scontando una pena per l’omicidio di suo figlio. Molti lo credono colpevole, ma sua cognata Rachel (Britt Lower) non ha mai accettato questa versione e ha lavorato per dimostrare che il nipote è vivo. Quando porta le prove che il bambino potrebbe essere ancora vivo, David decide di evadere di prigione per trovarlo. Il suo viaggio lo mette nel mirino di organizzazioni misteriose e delle forze dell’ordine.

Nel cast figurano anche Milo Ventimiglia, Logan Browning e Chi McBride. Ventimiglia interpreta Hayden, ex partner di Rachel e suo confidente. Rachel Mills (Britt Lower) è descritta come l’ex cognata di David e un’ex reporter di successo, la cui vita è crollata dopo il licenziamento: in questa storia vede una possibilità di rientrare nel mondo del giornalismo.

La miniserie è uscita su Netflix il 18 giugno 2026 ed è il primo romanzo di Coben adattato da Netflix e ambientato negli Stati Uniti. In precedenza, le serie tratte dai suoi libri erano state realizzate nel Regno Unito, come Safe, The Stranger, Stay Close e Fool Me Once.

Un successo di visualizzazioni nonostante le critiche

Le recensioni della critica sono state miste. Su Rotten Tomatoes il consenso recita: “Un adattamento medio di Harlan Coben che mette alla prova il cast e ha la formula giusta per passare come intrattenimento leggero”, accompagnato da un punteggio del 64%. Taylor Gates di Collider ha affermato che la serie “non rompe lo stampo”, aggiungendo che “c’è una certa genericità che permea il tutto, appoggiandosi a cliché e archetipi: il reporter persistente, il benefattore losco, il poliziotto corrotto, invece di creare individui più completi e sfaccettati”.

La polarizzazione è evidente, con alcuni critici che ne hanno elogiato la facilità di visione. Cher Thompson di ScreenRant ha scritto che, nonostante i difetti, la serie “fa uno sforzo concertato per assicurarsi che il mistero abbia senso e giunga a una conclusione soddisfacente”. Nick Schager del Daily Beast l’ha descritta come “traboccante di quel melodramma spazzatura che farà venire voglia agli spettatori di ulteriori porzioni”.

I numeri, però, raccontano un’altra storia. Nonostante le critiche, I Will Find You ha avuto il miglior debutto di una serie Netflix nel 2026. Nella prima settimana dal lancio ha raggiunto 24 milioni di visualizzazioni, per poi superare i 34 milioni nella seconda, stabilendo il record come serie in lingua inglese del 2026 con le migliori performance nella seconda settimana. In appena 39 giorni è entrata nella classifica all-time di Netflix con 101,9 milioni di visualizzazioni, raggiungendo per la quinta settimana la vetta della classifica globale. È la prima serie in lingua inglese a trascorrere cinque settimane al primo posto dalla seconda stagione di Wednesday, nel settembre 2025.

Attualmente ha totalizzato 120,4 milioni di visualizzazioni e oltre 558 milioni di ore viste, conquistando il quinto posto nella classifica delle serie Netflix più popolari di sempre sulla piattaforma e detronizzando Wednesday stagione 2. La prossima sfida è ardua: servono oltre 13,5 milioni di visualizzazioni per superare Stranger Things stagione 5.

Lo stesso Harlan Coben ha sottolineato come il cuore del successo non risieda solo nei colpi di scena, ma soprattutto nella componente emotiva. Il pubblico si affeziona al personaggio di David Burroughs, e la capacità della serie di “toccare il cuore” oltre che stimolare la mente crea un equilibrio che spinge gli spettatori a non interrompere la visione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI