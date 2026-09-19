Arriva su Netflix il thriller che racconta come un giovane promettente sia diventato uno dei terroristi domestici più famigerati degli Stati Uniti. Russell Crowe veste i panni di un professore di Harvard, mentre Jacob Tremblay interpreta Ted Kaczynski. Il film si chiama Unabomber e punta a illuminare gli anni meno conosciuti della sua vita.

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Unabomber, il nuovo thriller in arrivo

Diretto da Janus Metz e scritto da Sam Chalsen e Nelson Greaves, Unabomber debutta su Netflix venerdì 25 settembre 2026, con una durata di 97 minuti e la produzione affidata a Sophie Cassidy. Al centro della storia c’è Henry Murray, il professore di Harvard interpretato da Crowe, che condusse controversi esperimenti psicologici su un giovane uomo, cambiandone per sempre la traiettoria esistenziale. Quel giovane è Ted Kaczynski, interpretato da Tremblay: terrorizzerà il pubblico per due decenni, prima di essere arrestato nel 1996. Il film segue anche il tentativo dell’FBI di porre fine alla sua scia di terrore, con l’agente Joanne Miller (Shailene Woodley), che scopre un passato inquietante e nascosto.

La pellicola alterna due linee temporali, la fine degli anni ’50 e i primi anni ’90, mostrando da un lato ciò che Kaczynski visse nella sua giovinezza e dall’altro l’indagine dell’FBI sui suoi crimini. Kaczynski è noto per aver spedito bombe artigianali che uccisero tre persone e ne ferirono quasi due dozzine. La sua storia è già stata raccontata in film e serie TV, ma il lungometraggio di Metz punta a distinguersi concentrandosi proprio sugli anni di Harvard, poco conosciuti, che potrebbero aver rappresentato la genesi delle sue tendenze. Lo si potrà vedere su Netflix da venerdì 25 settembre.

Il ruolo del professore e gli esperimenti

Nel film, Russell Crowe interpreta il professor Henry Murray, lo psicologo di Harvard che sottopone Kaczynski a violenze verbali e crolli psicologici sotto le mentite spoglie di un club accademico di filosofia. Accanto a lui c’è Annabelle Wallis nei panni di Christiana Morgan, l’associata di Murray negli esperimenti. Per prepararsi al ruolo, Jacob Tremblay ha studiato le registrazioni investigative del Kaczynski adulto, per catturarne la cadenza e la sicurezza in sé. La musica porta la firma del compositore Marco Beltrami (A Quiet Place, Logan), mentre il montaggio è curato dal premio Oscar Zach Staenberg (The Matrix). Le riprese si sono svolte a Montreal, in Québec, dal 4 giugno al 16 luglio 2025, con le società di produzione 2.0 Entertainment e MRC Film.

I prossimi progetti dell’attore

Unabomber è uno dei cinque nuovi film di cui Russell Crowe fa parte. Il prossimo ruolo è in The Last Druid, dramma d’azione diretto da William Eubank, in arrivo il prossimo anno. L’attore apparirà anche in Highlander, il sci-fi thriller di Chad Stahelski che vede nel cast anche Henry Cavill. Crowe interpreterà Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, un altro Immortale che fa da mentore a Connor, una variazione del personaggio reso celebre da Sean Connery nel film originale del 1986, e intende usare un accento spagnolo per il ruolo. Nel cast figurano anche Dave Bautista nel ruolo del villain Kurgan, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou e Jeremy Irons. Le riprese principali sono iniziate il 28 gennaio 2026 in Scozia, dopo ritardi causati da un infortunio di Cavill durante l’allenamento, per poi spostarsi a Londra, in Polonia e a Hong Kong. Il budget stimato è di 180 milioni di dollari sotto il banner United Artists, e il regista Stahelski ha indicato piani per fare di Highlander una potenziale nuova trilogia per Amazon MGM Studios.

Crowe è inoltre protagonista di The Billion Dollar Spy, diretto da Amma Asante, un film su un uomo diventato la spia più preziosa del Pentagono durante la Guerra Fredda. Il suo prossimo progetto noto è Bluefly, uno sci-fi thriller il cui intreccio non è ancora stato rivelato. Alla regia c’è Nimród Antal, con Priyanka Chopra Jonas nel cast, e il film riunisce Crowe con Eubank, regista di The Last Druid, che ha anche co-scritto la sceneggiatura.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI