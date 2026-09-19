Dopo appena due settimane, il robot Jeeves ha lasciato Forum. Barbara Palombelli lo ha salutato con un arrivederci, ma l’esperimento di intelligenza artificiale in tv si è già concluso.

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L’addio di Jeeves a Forum

La conduttrice ha dedicato un momento al congedo del suo assistente robot, spiegando che si tratta di una pausa e non di un addio definitivo. «È il momento di un saluto speciale, perché l’esperimento, dopo due settimane, in qualche modo si conclude. Chiudiamo un primo capitolo con Jeeves, poi magari ne apriremo degli altri. Può darsi che Jeeves andrà in altri programmi, in altre trasmissioni. Abbiamo aperto una strada. Jeeves, questo non è un addio, ma un arrivederci. Magari tornerai a trovarci. Dove vai adesso?»

«Un impegno pregresso a Londra, un ciclo di conferenze di cui non posso elencare»

Ha risposto così il robot, che fuori dagli studi si chiama Quby, prima di lasciare spazio ai ringraziamenti degli ingegneri robotici italiani che lo hanno seguito. Il saluto è proseguito nel pomeriggio su Rete 4, a Lo Sportello di Forum, con un discorso più ironico e approfondito: Jeeves ha scherzato sul suo ruolo, dicendo che non si tratta di una fine ma di una pausa. «In queste puntate ho ascoltato storie importanti, visto dibattiti accendersi e conosciuto la grande famiglia di Forum e, a quanto pare, sono diventato quasi una star. Tutti volevano una foto con me e qualcuno desiderava, addirittura, portarmi a casa, soprattutto per affidarmi le pulizie». Poi si è lasciato andare a un ballo d’addio.

Chi è Jeeves, il robot che ha conquistato Forum

Dietro il volto (si fa per dire) di Jeeves c’è Qubit, il gruppo di comunicazione guidato da Luca Morvilli, che ha costruito il progetto insieme a The House of AI, società fondata e diretta da Fabio Ardossi. Jeeves è il primo esperimento con cui Qubit prova a portare l’AI fuori dallo schermo, trasformandola in una presenza fisica capace di interagire con le persone. Il corpo è quello di un Unitree G1, un umanoide alto circa 1,3 metri e dal peso di circa 35 chili, mentre il cervello di intelligenza artificiale è stato sviluppato da The House of AI.

Alla conduzione del programma resta Barbara Palombelli, al timone per il quattordicesimo anno consecutivo, con la trasmissione arrivata alla sua 42ª edizione. Il ruolo previsto per Jeeves era quello di un vero e proprio esperimento: lanciare la pubblicità, intervenire negli approfondimenti e affrontare uno dei temi più discussi degli ultimi anni, il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Ancora prima del debutto, l’esperimento aveva fatto discutere sui social tra curiosità e timori legati alla possibilità che robot e IA possano progressivamente sostituire alcune mansioni svolte dall’uomo.

Un esperimento che lascia il segno

Con il congedo di Jeeves, Forum perde la novità più interessante della stagione appena cominciata. In sole due settimane di presenza, il ‘valletto’ della Palombelli ha dimostrato di essere più accorto e ‘centrato’ di alcuni attori intervenuti nelle varie cause, e resta il rammarico per il potenziale che questa presenza avrebbe potuto esprimere nel corso dei mesi. La conduttrice ha comunque gettato le basi per un possibile ritorno, magari in altri programmi o in altre trasmissioni: la strada, come ha detto lei stessa, resta aperta. Per ora, il robot saluta e si prepara al suo impegno londinese.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI