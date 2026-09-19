Riccardo Guarnieri è tornato a Milano dopo aver scoperto che Odile è sua sorella, figlia del padre Umberto e della zia Adelaide. Il suo ritorno sconvolge gli equilibri de Il Paradiso delle Signore e apre una settimana densa di colpi di scena, tra tensioni familiari e segreti che rischiano di esplodere.

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Il ritorno di Riccardo Guarnieri e le tensioni in famiglia

Riccardo dichiara di voler aiutare la famiglia a ricompattarsi, e per farlo organizza una cena al circolo nella speranza che Marta possa riconciliarsi con Adelaide. La Contessa, però, inizia a sospettare che il nipote nasconda qualcosa, e il suo intuito non sembra sbagliarsi. Nelle prossime puntate Iacopo Corsi tradirà la fiducia di Odile venendo meno agli accordi presi con lei, alimentando ulteriori tensioni, mentre Adelaide avrà presto la sensazione che Riccardo stia effettivamente nascondendo un secondo fine. Lunedì 21 settembre Riccardo comunicherà a Odile la sua intenzione di ricompattare la famiglia, ma la strada appare tutt’altro che in discesa.

Carla Fracci ospite al Paradiso: una sfilata per la Camera della Moda Italiana

Il grande magazzino si prepara ad accogliere Carla Fracci in occasione della sfilata per la Camera della Moda Italiana. Roberto punta in alto e chiede a Cesare di convincere la celebre étoile a partecipare: strappare il sì della ballerina non sarà semplice, ma la posta in gioco è alta. Simona, che nutre una grande ammirazione per Carla Fracci, viene coinvolta nell’iniziativa e farà di tutto per contribuire. Marcello, però, avrà brutte notizie da dare al grande magazzino di Roberto proprio mentre i preparativi per l’evento sono in corso, e resta da vedere se il team riuscirà a superare anche questo ostacolo.

Anticipazioni della settimana: da lunedì 21 a venerdì 25 settembre 2026

La settimana si apre con Costanza che decide di lasciare il Paradiso nonostante le scuse di Marcello. Valter ne approfitta per chiederle di uscire con lui, ma Elisa si accorge del suo interesse e inizia a temere che il loro segreto possa venire alla luce. Intanto Irene ha un’idea per risolvere il problema di omonimia che impedisce le nozze di Delia e Botteri, mentre Iacopo non ha nulla in contrario riguardo alle nuove frequentazioni della madre, anche se la invita a non fidarsi troppo di Umberto. Riccardo, come detto, comunica a Odile la sua intenzione di aiutare la famiglia a ricompattarsi.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1, in streaming in diretta e on demand su RaiPlay, anche se secondo alcune fonti l’orario sarebbe spostato alle 16:10. La stagione in corso è l’undicesima, la nona nel formato daily, con 160 episodi ambientati alla vigilia del Sessantotto, prodotti da Rai Fiction, RaiCom e Aurora TV. Per chi si fosse perso qualche puntata, è possibile recuperarla tramite le repliche disponibili.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI