Manca sempre meno al debutto di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’appuntamento è per il 9 ottobre, ma è già possibile vedere un assaggio con Rotta per Nord Sud Ovest Est, lo speciale che va dietro le quinte della serie.

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Rotta per Nord Sud Ovest Est: cosa aspettarsi dallo speciale

In Rotta per Nord Sud Ovest Est, il regista Sydney Sibilia e gli attori Elia Nuzzolo (interprete di Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (Mauro Repetto) ripercorrono la nascita della serie sugli 883, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, attraverso immagini inedite, backstage, aneddoti e ricordi: dai primi self-tape all’ultimo provino cantato, dalle lezioni di canto alle lunghe giornate sul set. Lo speciale di 25 minuti è già disponibile on demand su Sky, in streaming su NOW e sul canale YouTube di Sky, e andrà in onda domenica 20 settembre in prima serata su Sky Serie.

Nel realizzare la serie, Sibilia, Nuzzolo e Giuggioli si sono trovati a vivere – con Hanno Ucciso l’Uomo Ragno prima e con Nord Sud Ovest Est dopo – esperienze non così lontane da quelle di Max e Mauro. La ricerca dei protagonisti, l’ansia dei provini, la paura di non farcela, la nascita di un’amicizia capace di uscire dal set per entrare nelle loro vite: la storia raccontata finisce per assomigliare a quella di chi l’ha raccontata.

Il curioso intreccio dei provini e il ritorno del cast

La fase dei provini di Nord Sud Ovest Est nasconde incroci quasi “destinici”. Il ruolo di Max Pezzali è stato provinato sia da Elia Nuzzolo sia da Matteo Oscar Giuggioli, con la scelta finale ricaduta sul primo, mentre a Matteo è stato poi assegnato il ruolo di Mauro Repetto. Nel cast è confermato anche il ritorno di Ludovica Barbarito (nel ruolo di Silvia), in una stagione che vedrà anche qualche new entry per raccontare il finale della storia degli 883. Nord Sud Ovest Est è una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia.

Cosa aspettarsi dalla stagione finale

Con un nuovo album in uscita che cambierà tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America, Nord Sud Ovest Est racconta la fine, nel 1993, della storia degli 883 come band, ma anche l’inizio della leggenda, di una nuova storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Il regista Sydney Sibilia, durante la conferenza stampa di presentazione dei programmi Sky, ha confermato che nonostante il momento delicato della storia, in questa stagione si riderà e si canterà ancor di più che nella prima. Sogni, musica e legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice: le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno il cuore della seconda stagione, che si concentrerà sugli eventi che portarono alla realizzazione del secondo e ultimo album della band, documentando il passaggio dal sogno alla realtà di un successo travolgente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI