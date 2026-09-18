Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di The Terminal List, che riporta Chris Pratt nei panni di James Reece dopo quattro anni di attesa. La nuova stagione adatta True Believer, secondo romanzo della saga firmata da Jack Carr, e porta il protagonista oltre la dimensione personale che aveva segnato la prima stagione.

Reece, dopo aver completato la propria lista di vendetta nel finale del primo ciclo di episodi, viene richiamato in azione quando una serie di attentati terroristici rischia di destabilizzare l’ordine mondiale. Il motivo è anche personale, perché uno degli antagonisti principali, Mo Farooq, è legato al suo passato. In cambio della sua collaborazione, Reece potrebbe ottenere un perdono presidenziale per i crimini commessi in precedenza. Il trailer mostra una stagione più ampia e più geopolitica, meno concentrata sul trauma privato del protagonista: da uomo in cerca di vendetta, Reece diventa pedina centrale in una partita internazionale.

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Un thriller spionistico globale

La scelta di adattare True Believer segna un cambio di passo nello stile narrativo. Il thriller psicologico di vendetta lascia spazio a un racconto spionistico dal respiro globale, che porta Reece attraverso l’Oceano Indiano, l’Africa meridionale e settentrionale, il Medio Oriente e l’Europa. Nel corso degli episodi scoprirà una cospirazione che arriva fino a Mosca e a Langley, con legami diretti alla storia della sua stessa famiglia.

La stagione è stata annunciata ufficialmente con il titolo The Terminal List Season Two: True Believer. Le riprese si sono concluse nel marzo 2026, toccando location dal Sud Africa al Nord America fino al Marocco. L’adattamento si discosterà in parte dalla trama del romanzo: lo stesso Jack Carr, co-creatore della serie, ha parlato di “alcune modifiche obbligatorie” rese necessarie dal passaggio dalla pagina allo schermo.

Cast e nuovi ingressi

Accanto a Chris Pratt torneranno Constance Wu, Dar Salim e Luke Hemsworth. Tra i nuovi ingressi figurano Gabriel Luna, Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo, Jeremy Bobb e Shiraz Tzarfati. Pratt resta anche tra i produttori esecutivi, insieme a Jack Carr, David DiGilio e Antoine Fuqua.

Merita attenzione il ruolo affidato a Gabriel Luna, che interpreta Freddy Strain, ex Senior Chief dei SEAL Team 6 e attuale ufficiale del Ground Branch della CIA: tiratore scelto d’élite e padre di famiglia, la sua convinzione che James Reece sia sopravvissuto agli eventi della prima stagione sarà decisiva nel far uscire allo scoperto “l’uomo più ricercato del pianeta”.

Il ritorno della serie arriva dopo il prequel The Terminal List: Dark Wolf, uscito nel 2025 e dedicato al passato di Reece e Ben Edwards, ancora una volta interpretato da Taylor Kitsch. Il prequel ha ampliato l’universo narrativo della saga e prepara anche il ritorno di Raife Hastings, interpretato da Tom Hopper, nella seconda stagione.

Un pubblico fedele e otto episodi in arrivo

La prima stagione aveva diviso la critica, fermandosi al 42% su Rotten Tomatoes, ma aveva conquistato il pubblico con un Popcornmeter al 94%, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di Prime Video poco dopo il debutto. Sono numeri che spiegano perché la saga di Jack Carr, forte di sette romanzi in totale, abbia ancora molto materiale da adattare: se la serie continuerà a ottenere risultati simili in streaming, è ragionevole aspettarsi che Prime Video proceda verso un rinnovo per una terza stagione.

Tutti gli otto episodi di The Terminal List stagione 2 arriveranno su Prime Video mercoledì 21 ottobre 2026, disponibili esclusivamente in oltre 240 paesi e territori nel mondo. Per chi ha seguito Reece fin dall’inizio, l’appuntamento segna il ritorno di un personaggio che ha smesso di inseguire il proprio passato e si trova ora a combattere su un terreno molto più vasto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI