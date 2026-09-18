Netflix ribalta la favola di Cenerentola con Steps, il film d’animazione in arrivo in streaming il 20 novembre 2026. Al centro della storia non c’è più Cenerentola, ma le sue sorellastre, qui tutt’altro che malvagie.

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Una storia raccontata dal punto di vista delle sorellastre

Il primo trailer diffuso da Netflix mostra la vicenda da un’angolazione inedita. Lilith (doppiata da Ali Wong) e Margot (Stephanie Hsu), stanche di vivere all’ombra di Cenerentola (Amanda Seyfried), rubano una bacchetta magica alla Fata Madrina (Bette Midler) e mandano all’aria il ballo reale. Le conseguenze sono disastrose: per rimediare, Lilith dovrà allearsi proprio con Cenerentola per salvare il regno dalla tirannica Priscilla (Nikki Glaser). Nel trailer Lilith rompe la quarta parete e avverte il pubblico di non conoscere la vera storia, che oltre a principi e scarpette di cristallo comprende

“vendetta, inseguimenti ad alta velocità e un troll molto sexy”

Il film è ambientato nel regno di Alouette. Nel caos scatenato dalle sorellastre, Margot si ritrova trasformata in una rana, e le due dovranno attraversare gli Screaming Woods affrontando una serie di minacce nel tentativo di riprendersi il regno. Le aspettano troll motociclisti da cui guardarsi e scagnozzi malvagi a cui sfuggire, in un’avventura in cui a rischiare non è solo il regno ma il loro rapporto.

Un cast stellare e una produzione di alto profilo

Il cast comprende anche Daniel Radcliffe nei panni del principe, Young Mazino nel ruolo di Gef, Peter Dinklage come Roderick, che dà la caccia a Lilith e Cenerentola, e Damian Priest. Il co-regista John Ripa ha raccontato che Radcliffe ha portato al personaggio “un umorismo eccentrico, generoso e molto particolare”, sottolineando la capacità dell’attore di giocare con una versione meno convenzionale del classico principe delle fiabe.

La regia è affidata a John Ripa e Alyce Tzue, la sceneggiatura porta le firme di Ava Tramer, James Madejski, Jen Chuck, Dana Schwartz e Felicia Ho. La colonna sonora è del Premio Oscar Kris Bowers, già dietro i successi di Spider-Noir, The Punisher – One Last Kill, Il robot selvaggio e Queen Charlotte. Il teaser è accompagnato dalla canzone Mean Girls di Charli XCX.

Il progetto era stato annunciato per la prima volta nel marzo 2021, con Alyce Tzue alla regia di una storia ispirata a Cenerentola, nata dall’idea del duo comico Garfunkel and Oates, composto da Riki Lindhome e Kate Micucci. Il film è co-prodotto dalla società di Amy Poehler, Paper Kite Productions. John Ripa, co-regista di Raya e l’Ultimo Drago, si è unito al progetto come co-regista nel dicembre 2025, mentre l’animazione è stata realizzata dagli studi interni di Netflix Animation Studios a Los Angeles, Sydney e Vancouver. I produttori del film sono Amy Poehler, Jane Hartwell e Kim Lessing.

La regista Tzue ha dichiarato che la storia parla di due sorelle molto diverse, che scoprono di essere più simili di quanto pensassero. Per lei è una storia personale: cresciuta come bambina taiwanese nella periferia del New Jersey, si è spesso sentita un’estranea, e ha voluto creare un film per chiunque si sia mai sentito fuori posto, mostrando come un singolo atto di gentilezza possa cambiare tutto. Bette Midler interpreta la Fata Madrina, presentata qui come una pasticciona combinaguai piuttosto che come una semplice salvatrice.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI