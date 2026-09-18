Bokeem Woodbine entra nel cast di Disavowed, il nuovo thriller action di Apple TV+ con James Marsden.

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Un nuovo volto nel cast di Disavowed

L’attore, noto per il ruolo di Mike Milligan in Fargo, è stato scritturato come membro fisso del cast della nuova serie action thriller di Apple TV, Disavowed, con protagonista e produttore esecutivo James Marsden. Non ci sono conferme ufficiali su questo casting. Woodbine si unisce a Norman Reedus, star di The Walking Dead, e a Sylvia Hoeks, vista in Blade Runner 2049, già annunciati nel cast, ma i ruoli di Reedus e Hoeks non sono ancora stati resi noti, e anche il personaggio di Woodbine resta avvolto nel mistero.

Scritta da Art Marcum e Matt Holloway basandosi su un’idea originale, la serie segue Brad Griffin (Marsden), leggendario agente della CIA licenziato bruscamente nel bel mezzo di una caccia globale a un assassino sfuggente responsabile della morte di un suo collega. Disonorato e bandito dal mondo dell’intelligence, Brad decide di dare la caccia alla taglia federale da 15 milioni di dollari sull’assassino: una trama che mescola azione, vendetta e riscatto.

La serie è prodotta da Apple Studios. I produttori esecutivi sono Marcum, Holloway, Marsden, Tom Spezialy, Michelle MacLaren, che dirigerà i primi due episodi, e Rebecca Hobbs, quest’ultima sotto il suo accordo generale con Apple TV. Blue Marble Pictures produce, con Theresa Kang e Caroline Garity come produttrici esecutive. Michelle MacLaren ha firmato episodi di Breaking Bad, Better Call Saul e The Morning Show.

Il ritorno di Woodbine su Apple TV

Per Woodbine non è la prima esperienza su Apple TV: l’attore ha fatto parte del cast principale della commedia drammatica del 2025 Government Cheese, dove interpretava Bootsy. Il suo curriculum comprende anche una candidatura agli Emmy per l’interpretazione di Mike Milligan nella seconda stagione di Fargo su FX, oltre a ruoli in Halo e Wu-Tang: An American Saga. Prossimamente sarà nella Stagione 2 di Dexter: Resurrection su Showtime e nel film A24 Primetime. Woodbine è rappresentato da Gersh e Jackoway Austen Tyerman Wertheimer.

Al momento Apple TV+ non ha ancora annunciato una data di uscita per Disavowed.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI