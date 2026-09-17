La settimana dal 19 al 25 settembre porta diversi colpi di scena per i fans de La Promessa. Su Rete 4 vedremo il turbamento di Angela, sempre più vicina alle nozze con Lorenzo, mentre nuove rivelazioni sconvolgono il palazzo.

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Angela e il matrimonio con Lorenzo: ansie e alleanze

Angela si apre con Martina, raccontandole tutta la sua ansia per il matrimonio ormai alle porte con Lorenzo. Sta attraversando un periodo difficile, ma cerca di nascondere il proprio dolore per non turbare Curro. Quest’ultimo, determinato a difenderla, svela a Manuel le vere ragioni che spingono il capitano a volerla sposare e riesce a coinvolgerlo nella battaglia contro di lui. Anche Alonso si offre di dare il suo sostegno. Curro rivela ad Angela di aver chiesto l’aiuto di Manuel e trova in Pía un’altra alleata. Adarre capisce che Angela, pur cercando di mostrarsi serena, è emotivamente a pezzi e, su richiesta di Curro, decide di affrontare l’argomento con lei.

Intanto proseguono i preparativi per il matrimonio. Leocadia segue la prova dell’abito da sposa di Angela, mentre Lorenzo insiste perché alla cerimonia partecipi anche la misteriosa cuoca. Angela, però, pensa già a dopo le nozze e progetta di continuare gli studi in Svizzera una volta sposata. A complicare il quadro, si sente in colpa per aver premuto il grilletto contro il Capitano e si sente quasi un’assassina. Nel frattempo Don Lorenzo promette a Curro di vendicarsi per quello che ha fatto: Curro lo ha infatti sequestrato e minacciato con una pistola per costringerlo a confessare, mentre il capitano ha tentato di manipolarlo facendo leva sul passato. L’arrivo di Angela ha cambiato tutto, portando la giovane a puntare l’arma contro Lorenzo.

Santos smascherato: è Madame Cocotte

Sul fronte delle indagini, Petra sceglie di unirsi alla ricerca della verità sul mistero delle ricette rubate. Lope e Vera finiscono per accusare apertamente Santos, convinti che sia il misterioso Madame Cocotte e il responsabile del furto, e ne informano anche Don Cristóbal, che decide di affrontare la questione di persona. Petra, dal canto suo, scopre che Santos è in realtà Madame Cocotte. Quando l’uomo capisce di essere stato smascherato, si avventa contro Petra accusandola di tradimento, e Curro interviene per proteggerla. Don Cristóbal, intanto, mette Santos alle strette: dovrà restituire a Lope il denaro che gli deve o sarà licenziato.

Maria, Catalina e le altre storie

Maria è molto turbata dall’arrivo di Carlo. Vuole dirgli che è incinta e prova più volte ad affrontare con lui l’argomento, ma ogni tentativo va a vuoto e finisce persino per essere rimproverata da Samuel. La situazione peggiora a causa del comportamento di Carlo, che non smette di flirtare con le cameriere del palazzo, suscitando in Maria gelosia e irritazione. Incinta e senza prospettive, Maria vive un momento drammatico, sostenuta da Pia e Samuel.

La storia di Catalina resta avvolta nel mistero. Adriano chiede a Leocadia di parlare con l’investigatore incaricato di trovarla, ma lei e Cristóbal organizzano invece un incontro con un falso investigatore. Adriano, deluso, si ritrova ancora una volta senza risposte sul destino di Catalina, mentre Leocadia inizia a considerare una nuova possibile versione degli eventi che potrebbero aver coinvolto la donna.

Oltre alla messa in onda lineare intorno alle 19:45, è possibile seguire la soap in streaming su Mediaset Infinity. Il sabato è previsto anche un appuntamento speciale in prima serata, alle 21:30, con episodi extra. La serie è attualmente alla quarta stagione in Italia, ma le puntate non mancano visto che in Spagna è già alla quinta stagione. Per chi si fosse perso qualche puntata, è possibile recuperarla consultando la nostra guida alle repliche de La Promessa, mentre per conoscere meglio gli interpreti della soap è disponibile un approfondimento sul cast de La Promessa.

Enora e Toño indagano sui legami tra Don Luis e il Duca, ma la loro collaborazione potrebbe naufragare da un momento all’altro per altri contrasti. Martina chiede a Jacobo di avere pazienza e si prende del tempo per capire se il loro amore può sopravvivere a quello che è successo tra loro per “colpa” di Adriano. Adriano e Martina hanno fatto pace, e Jacobo è convinto che la relazione con la fidanzata sia ormai arrivata al capolinea.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI