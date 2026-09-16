Apple TV+ rinnova Slow Horses con un annuncio arrivato a poche ore dal debutto della sesta stagione: la serie di spionaggio britannica guidata da Gary Oldman tornerà per un’ottava stagione, tratta dal romanzo Clown Town. La conferma consolida uno dei titoli più solidi della piattaforma e apre un nuovo capitolo nella guerra sotterranea tra i servizi segreti britannici.

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Un rinnovo arrivato a ridosso del debutto

Il tempismo non è casuale: il via libera all’ottava stagione è arrivato un giorno prima della premiere della sesta, in programma il 16 settembre. Apple TV+ considera la serie strategica, e lo dimostra anche il consenso internazionale costruito negli anni attraverso premi e riconoscimenti, tra cui tre Emmy e cinque BAFTA Television Awards. La sesta stagione sta già raccogliendo ampi consensi della critica, con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

Il calendario è fitto. Le prime cinque stagioni sono già disponibili in streaming; la sesta arriva con una novità di formato, perché adatterà non uno ma due romanzi di Mick Herron, Joe Country (2019) e Slough House (2021), per un totale di sei episodi trasmessi settimanalmente fino al 21 ottobre. La settima stagione è già stata girata in anticipo e approderà il prossimo anno: l’attore Christopher Chung ha definito il 2027 “una buona scommessa” per la sua uscita.

Il 2027 è una buona scommessa per la stagione 7.

C’è poi un dato che riguarda la storia della piattaforma: con l’ottava stagione, Slow Horses diventerà la serie più longeva di Apple TV+ da quando lo streamer è nato.

Lamb contro Taverner: lo scontro più esplosivo

Al centro dell’ottava stagione tornerà Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb, l’irascibile e geniale capo della squadra di agenti dell’MI5 finiti a Slough House, il dipartimento considerato una sorta di parcheggio per le carriere compromesse. Accanto a lui ci sarà di nuovo Kristin Scott Thomas nel ruolo di Diana Taverner, come confermato dalla sinossi ufficiale.

La nuova stagione porterà i due personaggi verso quello che viene descritto come il loro confronto più esplosivo di sempre. Un tentativo fallito di ricattare il Park, cuore operativo dell’intelligence britannica, spingerà Taverner a passare all’offensiva, e Lamb dovrà fare i conti con uno dei segreti più oscuri dell’MI5. La posta in gioco si alza, e al centro resta il rapporto di forza tra due figure che incarnano prospettive profondamente diverse sul mondo dello spionaggio.

Il meccanismo resta quello che ha definito il successo della serie: una squadra di agenti imperfetti, capaci di alternare cinismo, intuizione e imprevedibilità, coinvolti regolarmente in operazioni molto più grandi di loro. Ogni missione parte da un errore o da una rivalità interna, e questo basta a spiegare quanto l’equilibrio del gruppo sia parte della tensione narrativa.

Produzione e futuro della saga

L’ottava stagione sarà adattata per la televisione da Ben Vanstone, che ricoprirà anche il ruolo di produttore, mentre Adam Randall tornerà alla regia dirigendo tutti gli episodi, dopo aver firmato l’intera quarta stagione e la sesta. La produzione è affidata a See-Saw Films, con Gary Oldman tra i produttori esecutivi.

Il nuovo capitolo adatterà Clown Town, nono romanzo della saga Slough House, pubblicato l’11 settembre 2025. Con questo libro la serie esaurirà quasi tutto il materiale fonte disponibile. Herron ha in programma un decimo romanzo, ma al momento non ha né titolo né data di uscita, circostanza che potrebbe modificare il ritmo di produzione annuale a cui la serie ci ha abituati. Nel frattempo, il mondo di Lamb e dei suoi agenti marginali continua ad ampliarsi, trasformando gli elementi meno affidabili dell’MI5 nei protagonisti delle missioni più imprevedibili.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI