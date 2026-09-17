Debutta su Retequattro un nuovo appuntamento con l’informazione del mattino, mentre in prima serata torna Bianca Berlinguer con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di questo mercoledì 16 settembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Nuovo programma mattutino e la storia della dodicenne

Retequattro amplia la sua offerta con un nuovo programma d’informazione dedicato alla fascia mattutina. Tra i temi che verranno affrontati c’è la storia della dodicenne che è riuscita a salvarsi dagli abusi del compagno della madre facendo il segnale antiviolenza, un gesto semplice con cui ha saputo chiedere aiuto. Un episodio drammatico che ha acceso i riflettori sulla violenza domestica.

È Sempre Cartabianca: ospiti e temi della puntata

Questa sera, mercoledì 16 settembre, a partire dalle 21.20 su Rete 4, va in onda il terzo appuntamento stagionale di È Sempre Cartabianca, il talk show di attualità condotto da Bianca Berlinguer. L’ospite politico della settimana è il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, chiamato a commentare gli equilibri nel Centrodestra, le scelte che attendono il Governo e il complesso quadro internazionale. Con lui si discuterà anche della nuova riforma elettorale, approvata dal Senato e ora attesa alla Camera.

A seguire, spazio al tema della remigrazione, parola d’ordine dei movimenti di estrema destra in Europa, che sembra prendere sempre più piede anche in Italia. Un argomento caldo che sarà al centro del dibattito con gli ospiti in studio.

Infine, un focus sull’influenza crescente dei social nella società e sul legame stretto tra comunicazione online e politica. Per parlarne ci sarà anche Rita De Crescenzo, influencer molto seguita sul web, che affronterà il tema della trasformazione della comunicazione pubblica attraverso il web e del rapporto tra social, personaggi online e politica. Sarà l’occasione per chiarire alcune polemiche che l’hanno investita negli ultimi mesi, a partire dalla vicenda dell’adozione di una scimmietta durante un soggiorno in Egitto, finita al centro di un terremoto mediatico e d’opinione.

Al dibattito prendono parte Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro, e Claudio Borghi della Lega. Ci sono anche Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano e Mario Giuliacci, meteorologo. In studio Luca Sommi, conduttore di Accordi & Disaccordi, insieme alla giornalista Karima Moual e ad Antonello Piroso, conduttore Virgin Radio. Completano il parterre l’attrice Cinzia Leone, Giulia Sorrentino del Giornale e lo speaker radiofonico Savino Balzano. Come sempre non manca il commento in apertura di puntata di Mauro Corona, alpinista e scrittore.

Le puntate del programma condotto da Bianca Berlinguer sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, per chi preferisce seguire il programma da altri dispositivi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI