Vince Gilligan ha confermato che le riprese della seconda stagione di Pluribus cominceranno tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre. La notizia arriva a poche settimane dal trionfo agli Emmy e dà finalmente una data a chi attende il ritorno della serie sci-fi di Apple TV+.

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Pluribus 2, i primi due copioni sono pronti

L’annuncio è arrivato direttamente dal creatore della serie, che ha spiegato come il team abbia appena terminato di strutturare l’intera stagione. I primi due script sono già scritti e verranno consegnati al cast entro una settimana o poco più, così da permettere agli attori di capire da dove ripartirà la storia.

Abbiamo i primi due copioni. Non inizieremo a girare prima dell’inizio di novembre, forse alla fine di ottobre. Speriamo di consegnare agli attori i primi due script entro una settimana o poco più, così avranno un’idea chiara di come comincerà la stagione.

La dichiarazione arriva dal podcast Crew Call di Deadline, registrato insieme al compositore Dave Porter, dove Gilligan ha parlato di un avvio “in un mese, in un paio di mesi”. La scrittura della seconda stagione è ancora tecnicamente in corso: il team creativo avrà quindi qualche settimana per completare gli ultimi episodi prima del via ufficiale alla produzione, che si svolgerà presumibilmente di nuovo ad Albuquerque, New Mexico, la città dove Gilligan gira dai tempi di Breaking Bad fino alla prima stagione di Pluribus nel 2024.

Il momento arriva in un contesto favorevole sul fronte dei riconoscimenti. Agli Emmy Gilligan ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura in una serie drama grazie all’episodio “We Is Us”, mentre Rhea Seehorn ha vinto come miglior attrice protagonista per il ruolo di Carol Sturka. Per l’attrice si tratta di un bis stagionale, dopo il Golden Globe conquistato nella categoria Female Actor TV Series Drama. L’Academy televisiva l’aveva già nominata due volte come miglior attrice non protagonista per Better Call Saul, nel 2022 e nel 2023, nel ruolo di Kim Wexler, senza mai premiarla. Questa volta il riconoscimento è arrivato.

Quando vedremo la seconda stagione su Apple TV+

La seconda stagione era stata ordinata da Apple TV+ ancora prima del debutto della prima, ma fino a pochi mesi fa non era chiaro quando la produzione sarebbe partita davvero. Ora che la data si è materializzata, resta da capire quando gli episodi arriveranno in streaming. Se il calendario replicherà quello della stagione 1, girata tra febbraio e settembre 2024 prima del debutto di novembre 2025, le riprese potrebbero protrarsi per buona parte della prima metà del 2027. Secondo alcune stime, con circa nove mesi di lavorazione a partire da novembre la produzione si chiuderebbe indicativamente ad agosto 2027, rendendo difficile un debutto prima della fine di quell’anno: per questo i primi mesi del 2028 appaiono oggi l’ipotesi più prudente. Altre stime sono più ottimiste e ritengono che una finestra di sei mesi di riprese renda plausibile un’uscita nel novembre 2027, replicando la stessa collocazione stagionale della prima.

Intanto i numeri raccontano di un fenomeno già consolidato. La serie ha superato il record di lancio di Severance, diventando uno degli show originali più seguiti di Apple TV+, con un punteggio del 99% da parte della critica su Rotten Tomatoes. Gilligan, dal canto suo, ha rivelato di pianificare almeno tre stagioni, forse quattro, ammettendo però che anche Breaking Bad era partito con piani più contenuti e poi si era prolungato molto: “qualsiasi cosa potrebbe succedere” con Pluribus, ha detto.

Sul piano narrativo, la nuova stagione ripartirà dal finale della prima, con Carol ormai pronta ad allearsi con Manousos dopo la sua lunga traversata dal Paraguay. La minaccia degli Others, il ruolo di Zosia e il piano per fermare la diffusione del virus restano al centro della storia. Oltre a Rhea Seehorn, sono attesi al ritorno Karolina Wydra nei panni di Zosia e Carlos-Manuel Vesga in quelli di Manousos Oviedo. Nella prima stagione figuravano anche Miriam Shor nel ruolo di Helen, moglie di Carol, e Jeff Hiller nei panni di Larry, entrambi candidati agli Emmy. Ulteriori dettagli su trama e nuovi ingressi nel cast restano per ora sotto stretto riserbo.

Per seguirla in Italia serve un abbonamento a Apple TV+, che attualmente costa 9,99 € al mese. Considerando i tempi di lavorazione, c’è ancora spazio per recuperare o rivedere la prima stagione prima che la storia di Carol e Manousos riprenda il suo corso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI