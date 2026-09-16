Netflix ha fissato una data che non lascia spazio a dubbi: The Murder Of JonBenét Ramsey arriverà in tutto il mondo il 10 dicembre 2026, a pochi giorni dal trentesimo anniversario dell’omicidio della piccola JonBenét, avvenuto il 25 dicembre 1996. Insieme alla data, la piattaforma ha diffuso la prima foto ufficiale della serie, con Melissa McCarthy e Clive Owen nei panni di Patsy e John Bennett Ramsey.

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Una data scelta per non passare inosservati

Il collegamento con l’anniversario non è casuale. La limited series true crime debutterà globalmente il 10 dicembre 2026, poco prima del giorno in cui ricorrono i trent’anni dal delitto che sconvolse Boulder, in Colorado, e che ancora oggi resta uno dei casi irrisolti più discussi d’America: posizionare l’uscita a ridosso di quella ricorrenza dice molto sulle intenzioni di Netflix, che punta a trasformare il debutto in un evento mediatico di portata internazionale.

La prima immagine ufficiale mostra McCarthy e Owen calati nei ruoli dei genitori della vittima ed è il primo materiale promozionale concreto dopo mesi di indiscrezioni sul destino della serie. Per il pubblico italiano significa una cosa semplice: la produzione sarà disponibile in contemporanea con il resto del mondo, senza attese legate a finestre di distribuzione locali.

Da Unspeakable a Netflix: il viaggio tormentato della serie

Il progetto ha cambiato più volte casa e persino titolo: era infatti conosciuto come Unspeakable: The Murder of JonBenét Ramsey prima di approdare alla denominazione attuale. Le riprese si erano concluse già nel gennaio 2025, ma la strada verso la messa in onda si è rivelata tutt’altro che lineare.

Alla fine del 2025, in seguito alla fusione tra Skydance Media e Paramount Global, Paramount+ aveva deciso di mettere la serie completata in turnaround, dopo che un montaggio era stato visionato e valutato dal nuovo management. Il nuovo assetto societario, insediatosi nell’estate del 2025, aveva passato in rassegna l’intero palinsesto di Paramount TV, arrivando a diverse decisioni operative, tra cui quella di non proseguire con questo show. Da lì è partita la ricerca di una nuova collocazione.

101 Studios, la casa di produzione che ospita tutte le serie di Taylor Sheridan, si è spostata verso NBCUniversal, e a quel punto la destinazione più logica sembrava Peacock. Quella partnership però non si è mai concretizzata, lasciando il progetto in una sorta di limbo durato mesi. La svolta è arrivata quando Netflix ha chiuso l’accordo per acquisire la serie già completa da 101 Studios, guidata da David C. Glasser, e l’annuncio della data è arrivato circa due mesi e mezzo dopo quell’intesa.

La piattaforma si è affermata negli anni come un colosso del genere true crime, con titoli molto seguiti come Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey di Joe Berlinger, uscito nel novembre 2024. Per un prodotto del genere, Netflix rappresenta una destinazione quasi naturale, capace di garantirgli visibilità globale e un pubblico già abituato a questo tipo di narrazione.

Chi interpreta chi, tra fiction e cronaca giudiziaria

Dietro la macchina da presa troviamo un gruppo di lavoro di peso: la serie è co-scritta da Harrison Query e Tommy Wallach, diretta da Anne Sewitsky e gestita come showrunner da Richard LaGravenese. La narrazione si sviluppa attraverso più punti di vista, quelli della famiglia Ramsey, degli investigatori e dei media, per raccontare tanto il delitto quanto il conto personale e pubblico che ne è seguito. LaGravenese, Query, Wallach, McCarthy e Sewitsky figurano tra i produttori esecutivi insieme a Glasser, Ron Burkle, Bob Yari e David Hutkin per 101 Studios.

Il cast principale è guidato da McCarthy (Patsy Ramsey) e Owen (John Ramsey), con Emily Mitchell nel ruolo di JonBenét Ramsey. Attorno a loro si muovono Garrett Hedlund (il detective Steve Thomas), Alison Pill (la detective Linda Arndt), Shea Whigham (Alex Hunter), Owen Teague (Shane Edwards), Clifton Collins Jr. (il detective Tom Trujillo), Angus Caldwell (Burke Ramsey) e Jaime Ray Newman (Amelia Hunt).

Ai ruoli ricorrenti sono stati chiamati Rory Cochrane (John Eller), Chris Bauer (il capo Tom Koby), Will Patton (Lou Smit), Jeremy Bobb (Pete Hofstrom), John Billingsley (Santa Bill McReynolds) e Josh Stamberg (Reed Hunt); nelle vesti di guest star compaiono invece Margo Martindale (Nedra Paugh) e Tzi Ma (il dottor Henry Lee). Un cast ampio, che riflette la volontà di raccontare il caso da più angolazioni possibili.

JonBenét fu trovata morta nel seminterrato della sua casa diverse ore dopo che la madre ne aveva denunciato la scomparsa. Era stata colpita alla testa e strangolata, e il caso è rimasto irrisolto, alimentando nel tempo teorie contrastanti e infinite polemiche. Intorno alla vicenda si è mossa anche la giustizia civile: il fratello di JonBenét, Burke Ramsey, aveva intentato una causa per diffamazione da 750 milioni di dollari contro la CBS, all’epoca di proprietà Paramount, per un documentario del 2016 che lo indicava come responsabile della morte della sorella, e le parti sono arrivate a un accordo riservato nel 2019.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI